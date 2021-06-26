Организаторы занялись подготовкой проведения этапа «Формулы-1» в Ленобласти

Компания-промоутер Гран-при РФ прорабатывает вопрос о проведении этапа чемпионата «Формулы-1» на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области в 2023 году, подготавливается инфраструктура и дородная карта, сообщается в пресс-релизе АНО «Росгонки».

«Сегодня мы совместно с администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведем работы по планированию транспортной доступности автодрома «Игора Драйв», также ведется работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа чемпионата мира «Формулы-1» в соответствии с критериями Международной автомобильной федерации. Составляется проект дорожной карты по выполнению требований FIA и «Формулы-1», – цитирует РИА «Новости» генерального директора АНО «Росгонки» Алексея Титова.

«Появление в РФ еще одного автодрома, обладающего лицензией на проведение автоспортивных мероприятий самого высокого уровня, только лишь добавит интереса к автоспорту в стране. Но в любом случае, на подготовку такого события необходимо время, поэтому ближайшие два года этап «Формулы-1» по-прежнему будет проходить в Сочи», – сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее президент и исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что Гран-при РФ с 2023 года будет проходить на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

В ноябре стало известно, что трасса в Ленинградской области получила омологацию Международной автомобильной федерации (FIA), что позволяет проводить на автодроме этапы «Ф-1».

В календаре чемпионата мира на данный момент есть другой российский этап, который организует в Сочи АНО «Росгонки». Гран-при РФ проходит на автодроме в Сочи с 2014 года. Контракт с «Формулой-1» действует до 2025 года.

Автодром «Игора Драйв» расположен в Ленинградской области. Это комплекс мирового уровня, объединяющий технические виды спорта и развлечения, инфраструктура которого позволяет принимать разные виды авто и мотогонок – от туринга до ралли-кросса и супербайка.