 

Беглов распорядился оштрафовать всех выпускников, которые пришли на «Алые паруса» без прививки от коронавируса

26.06.2021, 9:46, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга потребовал привлечь к административной ответственности всех невакцинированных участников праздника «Алые паруса», который прошёл в ночь с 25 на 26 июня.

– Благодаря очень грамотной организации нам удалось провести Петербургский экономический форум и чемпионат Европы по футболу без серьёзного роста заболеваемости коронавирусом. Увеличение выявленных случаев в последние дни вызвано исключительно нежеланием горожан вакцинироваться, но и эту тенденцию нам удалось переломить. Теперь же все наши труды могут быть потеряны – как мне сообщили, 99 % участников праздника «Алые паруса” не получили вакцину, а значит являются потенциальными разносчиками заразы. Вчера я провозгласил политику нулевой толерантности к непривитым, поэтому каждый, кто пришёл на праздник выпускников без вакцины, будет оштрафован на десять тысяч рублей. Соответствующие распоряжения я отдал, уже в понедельник первые «письма счастья» должны поступить нарушителям, – заявил Беглов.

По оценкам экспертов, в этом году «Алые паруса» посетили порядка пятидесяти тысяч человек. Таким образом, уже в ближайшее время в бюджет Петербурга поступит порядка пятисот миллионов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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