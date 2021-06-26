Депутатам запретят оплачивать расходы любовниц

В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий внесение поправок в Этический кодекс поведения депутата.

По представлению рабочей группы в сессионный зал было внесено предложение о запрете парламентариям тратить бюджетные средства на лиц женского пола, не состоящих с ними в законном браке или родстве по прямой восходящей линии. В частности, речь идёт о любовницах народных избранников.

Согласно принятым изменениям, депутатам надлежит оповестить специальную парламентскую мониторинговую комиссию по этике, которую возглавят Елена Мизулина от «Единой России» и Леонид Слуцкий от ЛДПР, о составе своих любовниц и женщин, на которых парламентарии тратят деньги. Эта информация будет тщательно проверяться, а в случае если депутат утаил внебрачные отношения, в отношении его будут приняты меры дисциплинарного характера. Одной из них может стать блокировка зарплатной карты сроком от 1 до 3 месяцев.

Для мониторинга будет введено отслеживание всех транзакций. Отдельное внимание рабочая группа нижней палаты парламента уделит тратам в салонах красоты, ювелирных магазинах, автосалонах, магазинах обуви и одежды, элитных ресторанах и при покупке туристических туров.

– Мы считаем недопустимым для народного избранника изменять жене или просто спонсировать женщину без обязательств перед государством. Зарплата, ежемесячно начисляемая депутату, даётся для содержания семьи, его поездок в округа и в рабочих целях и уж никак не на любовниц. Сложи мандат и люби кого нравится, – прокомментировала документ глава рабочей группы Елена Мизулина.

В рабочей группе добавили, что контроль будет вестись исключительно за средствами, поступающими на зарплатную карту парламентариев.

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