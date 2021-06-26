Скоро в жизни все изменится: пять признаков, указывающих на перемены. Но люди почему-то боятся их

Все мы подсознательно или осознанно хотим перемен к лучшему. Надо только знать секреты, помогающие ускорить процесс. Давно доказано, что желаниям свойственно материализоваться. Наши мысли, стремления и желания рано или поздно сбываются. Интересно наблюдать, как судьба подбрасывает нам нужных людей и важные знаки для достижения цели. Из них мы и складываем свое будущее счастье как мозаику. Следующие 5 признаков подскажут, что счастье близко.

Из жизни исчезают люди, даже если они были близкими

Несмотря на трагизм ситуации, это знак, что вместо них придут новые. Для большинства людей расставание с любимыми – повод для депрессии. Но если проанализировать ситуацию, окажется, что окончание связи – результат отсутствия счастья в совместной жизни. Следовательно, продолжение их бессмысленно.

Еще важнее тот момент, что после расставания человека ждут головокружительные перемены. Ведь пока не закрыть дверь в прошлое, нельзя открыть дверь в будущее. Там, в новой жизни, случатся встречи, знакомства, романтика и искренность. Даже то самое осознание вкуса жизни – уже повод стать счастливыми.

Появляются навязчивые знаки

Перед началом нового интересного периода жизни Вселенная посылает человеку знаки, повторяющиеся с навязчивой частотой. Характер этих знаков может не соответствовать мечтаниям человека, например, повторяющееся сочетание цифр на номерах проезжающих машин или появление кошки одной и той же масти в разных местах.

Человек неискушенный может не обратить внимания на подобные знаки, но для знающих людей это звоночки будущего счастья.

Апатия и пустота внутри, ощущение не в своей тарелке

Когда грядут большие перемены, их предвестниками может быть ощущение внутренней апатии и пустоты. Оно проявляется в раздражительности, отсутствии продвижения вперед, ощущении погружения в болото. Причем это чувство может касаться как работы, так и учебы или личной жизни. Могут страдать и взаимоотношения с детьми или посещать мысли о неправильном выборе стиля жизни.

Хотя от таких мыслей позитива не прибавляется, надо понимать, что это предвестники перемен к лучшему. Мудрая душа уже готовится к будущему перелому и готовит сознание к пониманию важности решительных действий. Тогда ситуация изменится кардинально.

Старые способы жизни и решения проблем не работают

Чем скорее придут кардинальные перемены, тем настойчивее человеку хочется оглянуться назад и проанализировать прожитое. В прошлом осталось столько обид, проблем и нерешенных задач. Пока они не будут решены и исправлены, путь к счастливому будущему заблокирован чувством вины. Оно внесет ложку дегтя даже в самые счастливые отношения.

Надо попробовать завершить начатое или попытаться исправить допущенные ошибки. Или, по крайней мере, сделать анализ прожитого и прийти к правильным выводам. Тогда мудрой Вселенной станет видно ваше искреннее старание, и она избавит от груза ошибок.

Усиливается эмоциональное восприятие действительности

Накануне перемен человек замечает, что он очень эмоционален и сентиментален. Это выражается в усилении эмоционального восприятия действительности, перепадах настроения, ранее не наблюдаемых у вас.

От такой реакции организма на события внешнего мира порой становится не по себе. Но надо понимать, что таким образом психика адаптируется к принятию кардинальных решений, уже принятых подсознанием. Важно перестать страшиться нового. С самых первых шагов к новому страх растворится подобно утреннему туману. Это приведет к стабилизации эмоционального состояния, которое поможет человеку открыть дверь в новую жизнь.

Поэтому надо с улыбкой отправляться в счастливую жизни. Доброго пути!