Как распознать в толпе гения: три качества, которыми обладают самые умные и одаренные люди мира

Не все гении кажутся похожими между собой. Кто-то из них закрытый интроверт, погруженный в свой внутренний мир, рассеянный человек, кажущийся не от мира сего. А кто-то, напротив, общительный и приветливый экстраверт, который любит общество. Но есть признаки, которые присущи всем гениям и помогают распознать их среди остальных людей.

Как вычислить в толпе гения

Всем гениям присущи три основных психологических качества, которыми обладали все великие люди. Первое – это любовь к простоте. Примером может послужить Стив Джобс, который потребовал от своих разработчиков, чтобы во время создания ставшего популярным плеера iPod они спроектировали такую возможность, чтобы любой пользователь смог быстро найти нужную ему песню и для этого ему бы потребовалось не более трех кликов.

Работники Джобса прислушались к его желанию, и модель мгновенно стала раскупаться во всем мире, поскольку была признанна очень удобной. А все благодаря стремлению Стива Джобса к простоте. Хоть и бытует мнение, что гении не всегда понятны окружающим, они ничего не усложняют.

Вторым качеством, которым обладают гении, является перфекционизм. Все, за что бы они ни брались, гении всегда доводят до совершенства, не довольствуясь средним результатом. Именно поэтому они и достигают вершин успеха, ведь благодаря своему перфекционизму действительно все делают лучше большинства людей.

Еще одной отличительной чертой гениев является умение и стремление работать в коллективе. Они никогда не идут по пути к своему успеху в одиночку, поскольку это просто нерационально, и гении это прекрасно понимают. К примеру, уже упомянутый Стив Джобс добился величия именно благодаря своему умению работать в команде, в которой у него были десятки талантливых инженеров и разработчиков.

Мультипотенциальность и сверхчувствительность

Если первые три качества присущи всем гениям, то следующие характерны для большинства, хотя встречаются не у каждого из них.

Мультипотенциальность можно описать более привычной нам пословицей о том, что по-настоящему талантливый человек талантлив во всем. Гении именно таковы, часто они могут быть более успешными и талантливыми по сравнению с окружающими сразу в нескольких областях: и в математике, и в спорте, и в рисовании, к примеру. Но речь в этом случае идет не просто о хороших способностях, а именно о наличии настоящего таланта в нескольких областях сразу, только это выдает настоящего гения.

А еще гении чаще всего сверхчувствительны, среди них очень много ранимых людей, которых можно отнести к интровертам. Большинство гениев малообщительны и погружены в себя, но это является защитным механизмом психики, который позволяет этой категории людей избегать перегрузок.

Любознательность и целеустремленность

Еще два качества, которые выдают гениев еще в самом раннем детстве. Такие дети бывают настоящими почемучками, они обожают читать энциклопедии и просто книги, с удовольствием узнают новое. Став взрослыми, гении могут получать сразу несколько образований, но не для того чтобы обрести диплом, а ради новых знаний.

Гении четко видят перед сбой цель и идут к ней всеми возможными путями, часто находя нестандартные решения. Они никогда не будут тратить время на деятельность, которая просто отнимает у них драгоценные минуты, которые они могли потратить на то, чтобы приблизиться к цели.

Чем отличаются одаренные люди от обычных

К сожалению многих родителей, не любой ребенок может стать гением, поскольку они отличаются от обычных людей на физиологическом уровне – строением мозга. Потому появление настоящих гениев, по сути, редкость.

К примеру, у гениальных ораторов больше развита часть головного мозга, отвечающая за речь, она больше и в объеме, чем у обычного человека. У художников и ювелиров ярко выражены структуры, которые отвечают за согласованность мозга, глаз и рук. Потому гения невозможно воспитать, им можно только родиться.