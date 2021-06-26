 

«Рассадник культуры»

26.06.2021, 9:38, Разное
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Полиция и ФСБ пришли в главное неформальное арт-пространство Петрозаводска.

Наталья Севец-Ермолина. Фото: Сергей Маркелов (объявлен «иноагентом») / специально для «Новой»

У карельской полиции сложно с сексом, иначе как объяснить визит петрозаводских полицейских на лекцию по секс-просвету, обернувшийся для организатора — журналистки и активистки Натальи Севец-Ермолиной — обвинением в нарушении санитарного законодательства? На лекции полиция насчитала ровно на пять человек больше разрешенного числа. Лишние пятеро, как утверждают очевидцы, подтянулись аккурат перед появлением полицейских.

Наташа готовится к худшему и вспоминает подозрительные расспросы явившегося с ними фээсбэшника. Интересовал его не секс и даже не маски и санитайзеры, а тема ЛГБТ, на которую он задавал провокационные вопросы присутствующим. Товарищ в «Адидасе» шарил по подсобкам, снимал волонтеров на планшет и вел себя как хозяин положения. Полицейские при этом утверждали, будто «он не с ними». Но и не мешали.

Дело происходило в «Агри» — Agriculture club, некоммерческом пространстве, за несколько лет ставшем главным местом встреч петрозаводской интеллигенции.

Теперь хозяева «рассадника культуры» гадают, повесят на них неподъемный штраф или оставят помучиться, а прикроют потом — по закону о «запрете просвещения».

Если набрать номер Наташи, вместо гудков услышишь «Вы позвонили в студию «100 кг красоты». Это не стеб, а реальная Наташина группа, где журналистка Ермолина уже не журналистка, а вполне себе фитнес-тренер. Жизнь заставила: Наталья красивая женщина, и этой красоты у нее много. В шутку она называет себя «первым в истории фитнеса толстым инструктором» и с 2013 года организует занятия для нестандартных женщин. Началась пандемия — ушли в онлайн, но не сдались. В мире худых и подтянутых женщине с грудью больше третьего размера жить некомфортно. Наташа организовала безопасное пространство для тех, кто активен, энергичен и — не вписывается в рамки гламура. Отучилась на тренера, начала занятия.

Это, конечно, непрофильный актив. Ермолина — журналист, в прошлом — издатель городского журнала, право на который у нее увел бывший партнер. Журнала уже нет, а Наташа, много лет отдававшая долги издания, ушла с головой в активизм. Уже после того, как из правительственного издания ее уволили за шуточный пост в фейсбуке, а из приложения к федеральному таблоиду — за нелестный для губернатора заголовок.

Арт-пространство Agriculture club она вместе с арт-менеджером Светланой Кольчуриной открыла несколько лет назад в местном кинотеатре, и оно сразу стало самым обсуждаемым культурным проектом республики. Настолько обсуждаемым, что из кинотеатра «попросили». Нашлось новое помещение заброшенного склада, зато в центре города. Ремонт делали своими руками.

Наташа заведение называет «рассадником культуры». Лекции, концерты, «умные пятницы» — формат, составленный из нескольких коротких выступлений на самые разные просветительские темы, посвященный правам человека Dignity Fest, здесь же показывали документалку про Шиес и фильм про жизнь трансгендерного человека, здесь учат языки и занимаются йогой, здесь читают вслух Чехова и не только, на женском ток-шоу «Наговорила» участницы читают собственноручно написанные короткие истории. Этот проект, кстати, подтвердил, что «Агри» — настоящая грядка. Формат «девичника» распространился на маленькие города после того, как Наташа с командой выехала на гастроли в какой-то крошечный ДК. Теперь женщины и там начали говорить, обрели голос.

400 событий в год — больше, чем дней. В клубе человек двадцать волонтеров — и никто не получает зарплату. Наташа говорит, что в ее теплице в атмосфере свободы и равноправия растут интеллектуальные лидеры города. Может, потому к ней и пришли люди с корочками. Сильно ли постригут культурную грядку, пока неясно: протокол составлен, суда еще не было. Параллельно на некоммерческий Agriculture club пожаловались в налоговую и в Минюст.

Татьяна Брицкая

Источник: Новая газета



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