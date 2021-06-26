 

Названы семь полезных свойств черешни

26.06.2021, 9:22, Разное
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Американские эксперты назвали семь полезных свойств, которыми обладает черешня. В одной чашке данных плодов содержится масса витаминов и питательных веществ. Кроме того, ягоды улучшают сон и помогают продлевать молодость.
Диетологи рассказали, что черешня предотвращает появление морщин. В этой ягоде содержится витамин С и антиоксиданты, подавляющие воспалительные процессы. Черешня может помочь уменьшить риск развития некоторых видов рака. В сладких плодах содержатся полифенолы, необходимые для профилактики онкологических заболеваний. Еще одним свойством является снижение кровяного давления.

Употребление черешни замедляет снижение когнитивных способностей. За счет антоцианов, придающих ей темно-красный цвет, улучшаются мозговые функции, снижаются воспалительные процессы, и предотвращается окислительный стресс.

Черешня снижает риск сердечного приступа, которому способствуют множественные бляшки в кровеносных сосудах. Этот плод помогает бороться с диабетом второго типа. Черешня способствует лучшему контролю циклов сна и бодрствования.

Источник: lenta.ru



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