 

Ярош: Зеленскому стоит извиниться перед участниками операции с вагнеровцами, иначе – мудак, лгун и пустозвон

26.06.2021, 9:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О вагнеровцах…

Конечно, нельзя умолчать об этом случае. Тем более после того, как господин Зеленский начал реально бить по врагам (имею в виду закрытие большинства российский телеканалов, санкции по Медведчуку и т.д.).
Но, не получается. Внутреннее возмущение переполняет…

Мы же, украинские патриоты, участники российско-украинской войны, все делали и делаем для того, чтобы наше государство Украина существовало, строилось, обеспечивало качественную и цивилизованную жизнь ее гражданам, становилось фактором геополитики, и тут такое…

Не скажу, Владимир Александрович, что “слив” вами операции по российским террористам потряс меня больше, чем подписание сокрушительных для моего государства Минских соглашений… Тогда было еще хуже!

Но та “детская наивность”, которую вы продемонстрировали в своем крайнем интервью, и по большому счету, ваша “явка с повинной” меня действительно поразили…

Как же так можно?

Ведь все ваши холуи, извините, “говорящие головы” убеждали все украинское общество, что никакой операции по нейтрализации большой кремлевской террористической группировки не было.

Я знал, что операция проходила! Но не в моей привычке кричать “в хоре” “зрадофилов”, “порохоботов” или “зеленоботов”… Потому что я, как и мои командиры и бойцы, не за зеленских, порошенков или каких-то “новых фамилий”. Мы – за украинское самостоятельное соборное государство, в котором всем ее гражданам будут обеспечены свобода, справедливость и благосостояние!

И за нее, святую Мать Героев, готовы убивать и умирать, готовы садиться в тюрьмы и идти на эшафот… Доказали это не словами, а делами!

Я прекрасно понимаю, что на сегодняшний момент пока что нет в Украине системной и революционной, по сути, объединенной государственнической оппозиции, нет альтернативной фигуры, которая могла бы конкурировать с вами в этом антиукраинском медиапространстве, а следовательно, выигрывать у вас на очередных или внеочередных выборах… Но всегда так не будет!

Я прекрасно понимаю, что в момент, когда наша государственность находится под мощным ударом московской чекистской империи, “колотить” ситуацию внутри Украины – грех. Но когда снова возникнет “рубо” вопрос выживания украинской нации, тогда украинцы снова восстанут и “порвут весь мир”…

И вы, господин Владимир, тоже это прекрасно знаете.

Поэтому я каких-то радикальных призывов и действий в данный момент делать не буду. Пока что…

Но рекомендовал бы вам как минимум извиниться как перед всеми участниками этой операции, так и перед украинским народом. Иначе, Владимир Александрович, вы – мудак, лжец и пустозвон…

Слава нации!

Смерть врагам!

Источник: Дмитро Ярош / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / В НАТО заявили о несовместимости купленных Турцией у РФ средств ПВО с технологиями альянса

21.08 / Зеленский использует служебные поездки для агитации за “Слугу народа” – Комитет избирателей Украины

17.09 / “Будет очень больно”. Зеленский ожидает “больше показательных посадок” по коррупционным делам

25.10 / Умер глава Samsung

29.07 / Ефремов заявил в суде, что он – не актер

10.10 / Гаспарян оценил признание экс-главы ЦРУ о Навальном во главе России

24.06 / На турнире в Истборне Свитолина и Костюк проиграли и в паре

28.03 / В Госдуме РФ призвали объявить в розыск украинского вице-премьера Резникова

15.10 / Во Франции за сутки впервые коронавирус подтвердили у более 30 тыс. человек

04.05 / Языковой омбудсмен раскритиковал русскоязычный гимн Одессы. Труханов ответил, что у него “мозг вместе с волосами поднялся дыбом”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика