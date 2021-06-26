Ярош: Зеленскому стоит извиниться перед участниками операции с вагнеровцами, иначе – мудак, лгун и пустозвон

О вагнеровцах…

Конечно, нельзя умолчать об этом случае. Тем более после того, как господин Зеленский начал реально бить по врагам (имею в виду закрытие большинства российский телеканалов, санкции по Медведчуку и т.д.).

Но, не получается. Внутреннее возмущение переполняет…

Мы же, украинские патриоты, участники российско-украинской войны, все делали и делаем для того, чтобы наше государство Украина существовало, строилось, обеспечивало качественную и цивилизованную жизнь ее гражданам, становилось фактором геополитики, и тут такое…

Не скажу, Владимир Александрович, что “слив” вами операции по российским террористам потряс меня больше, чем подписание сокрушительных для моего государства Минских соглашений… Тогда было еще хуже!

Но та “детская наивность”, которую вы продемонстрировали в своем крайнем интервью, и по большому счету, ваша “явка с повинной” меня действительно поразили…

Как же так можно?

Ведь все ваши холуи, извините, “говорящие головы” убеждали все украинское общество, что никакой операции по нейтрализации большой кремлевской террористической группировки не было.

Я знал, что операция проходила! Но не в моей привычке кричать “в хоре” “зрадофилов”, “порохоботов” или “зеленоботов”… Потому что я, как и мои командиры и бойцы, не за зеленских, порошенков или каких-то “новых фамилий”. Мы – за украинское самостоятельное соборное государство, в котором всем ее гражданам будут обеспечены свобода, справедливость и благосостояние!

И за нее, святую Мать Героев, готовы убивать и умирать, готовы садиться в тюрьмы и идти на эшафот… Доказали это не словами, а делами!

Я прекрасно понимаю, что на сегодняшний момент пока что нет в Украине системной и революционной, по сути, объединенной государственнической оппозиции, нет альтернативной фигуры, которая могла бы конкурировать с вами в этом антиукраинском медиапространстве, а следовательно, выигрывать у вас на очередных или внеочередных выборах… Но всегда так не будет!

Я прекрасно понимаю, что в момент, когда наша государственность находится под мощным ударом московской чекистской империи, “колотить” ситуацию внутри Украины – грех. Но когда снова возникнет “рубо” вопрос выживания украинской нации, тогда украинцы снова восстанут и “порвут весь мир”…

И вы, господин Владимир, тоже это прекрасно знаете.

Поэтому я каких-то радикальных призывов и действий в данный момент делать не буду. Пока что…

Но рекомендовал бы вам как минимум извиниться как перед всеми участниками этой операции, так и перед украинским народом. Иначе, Владимир Александрович, вы – мудак, лжец и пустозвон…

Слава нации!

Смерть врагам!

Источник: Дмитро Ярош / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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