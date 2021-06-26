В Украине вторые сутки подряд устанавливается рекорд по количеству сделанных прививок от коронавируса

Это является новым рекордом. Предыдущий был установлен сутками ранее – 96 тыс.

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 97 130 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 36 540 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 60 590 человек. Вакцинацию проводили силами 623 мобильных бригад по иммунизации, 1229 пунктов прививок и 20 центров вакцинации”, – говорится в сообщении.

Больше всего прививок сделали в пятницу в Киеве (13 009), меньше всего – в Тернопольской области (826).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделаны 2 422 475 прививок. Вакцинирован 1 871 511 человек, из них получили первую дозу – 1 871 509 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 550 966 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – рассказали в Минздраве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer-BioNTech, было введено 46 606 доз этого препарата (большинство – как вторую дозу).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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