 

В аварии с такси на МКАД погибли три человека

26.06.2021, 8:48, Новости дня
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Автомобиль такси столкнулся на МКАД с поливальной машиной, в результате ДТП погибли две пассажирки такси и водитель, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

«В такси трое погибших, водитель и две пассажирки, водитель поливальной машины госпитализирован», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что авария произошла на 41-м км МКАД в 5.35 утра.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь машин, в том числе одно такси.



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