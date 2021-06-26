Названы самые бюджетные направления для туризма по России

В число наиболее бюджетных направлений для путешествий по РФ попали города Брянск, Псков и Чебоксары, рассказали эксперты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Аналитики изучили стоимость поездок из Москвы и Санкт-Петербурга на основе данных по билетам, оформленным после 15 июня, с датами перелета с 1 по 31 июля, передает RT.

Список бюджетных авианаправлений на июль с вылетом из Москвы возглавил Брянск со средней стоимостью билета 913 рублей.

На втором месте оказался Псков – средняя стоимость билета туда не превышает 3088 рублей. В тройку также вошли Чебоксары – стоимость билета составляет 3125 рублей.

Также в список самых бюджетных направлений с вылетом из Москвы вошли Липецк, Санкт-Петербург, Владикавказ и Нижний Новгород. В среднем билет туда стоит не более 4 тыс. рублей.

Для путешественников из Санкт-Петербурга наиболее выгодным направлением является Москва – 3892 рубля.

На втором месте – Калуга со средним чеком за билет 4030 рублей, на третьем –Архангельск, куда билет стоит 4054 рубля.

Также в топ-10 доступных авианаправлений с вылетом из Санкт-Петербурга в июле вошли Нижний Новгород, Вологда, Мурманск, Волгоград и Апатиты. Средний чек за перелет в эти города составляет от 4093 до 5375 рублей в одну сторону.

Ранее специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) создали список самых интересных достопримечательностей России, всего их оказалось 15.