 

В Германии спрогнозировали последствия отключения РФ от SWIFT

26.06.2021, 8:48, Новости дня
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Отключение РФ от платежной системы SWIFT нанесет ущерб экономике Европы, считает лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.

«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг», – рассказал он РИА «Новости».

Крупалла отметил, что в РФ создана собственная система передачи финансовых сообщений, что говорит о поиске новых путей для государства.

«И что от этого получит Германия? Так что и здесь нужно будет выдвинуть на передний план немецкие интересы. У РФ есть свои интересы, у Германии – свои, на этом должен строиться диалог, это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения», – считает немецкий политик.

Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в РФ базы для аналога SWIFT.

В МИДе уже обозначали план действий на случай отключения РФ от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение РФ от SWIFT.



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