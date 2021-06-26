Женщинам в Саудовской Аравии разрешили жить одним, без попечителей и опекунства

На протяжении сотен лет одинокие женщины в Саудовской Аравии были обязаны иметь опекуна-мужчину или просить разрешения на самостоятельную одинокую жизнь. Однако совсем недавно суд одобрил поправку, согласно которой отныне они могут жить одни, без чьего-либо разрешения.

Неожиданное решение

Согласно сообщению саудовской газеты Makkah, поправка предусматривает, что взрослая незамужняя, разведенная или овдовевшая женщина может жить самостоятельно, без разрешения покровителя, также известного как махрам.

Это историческое решение позволит миллионам женщин в Саудовской Аравии жить автономно, свободно и без страха быть осужденными или даже заключенными в тюрьму за попытку вести жизнь без мужчины рядом с собой.

Первоначально закон предусматривал, что взрослая незамужняя, разведенная или овдовевшая женщина должна находиться под надзором своего махрама. Однако теперь, в связи с этой реформой, закон, согласно пункту B статьи 169, гласит, что: “Взрослая женщина вправе решать, где жить. Опекун может воспротивиться этому, только если у него есть доказательства совершения преступления”.

Долгий и трудный путь

Несмотря на то что правительство Саудовской Аравии стремится провести реформы и продемонстрировать, что это прогрессивная страна, международные организации по всему миру продолжают бороться, чтобы доказать, что страна продолжает применять дискриминационные и репрессивные методы в отношении женщин. В прошлом году женщинам в этой стране разрешили управлять транспортным средством. Это кажется странным, ведь эмансипация в СССР началась более ста лет назад, а Россия в значительной степени унаследовала достижения Советского Союза, хотя многое еще предстоит сделать на пути защиты прав женщин.

По словам Линн Маалуф, представителя Amnesty International на Ближнем Востоке и в Северной Африке, реальность такова, что многие из тех, кто стремится реформировать Саудовскую Аравию и сделать ее прогрессивной страной, находятся в тюрьмах, и само правительство заставило их замолчать.