Не выходила из дому без капельки парфюма: любимый аромат принцессы Дианы

Принцесса Диана была общественно признанной fashion-иконой своего времени. “Королева людских сердец” не боялась экспериментировать со своим стилем, включая прическу, макияж и, конечно же, парфюм.

По воспоминаниям ее бывшего визажиста Мэри Гринвелл, первая супруга принца Чарльза в своем арсенале имела десятки различных флаконов, но истинная любовь у нее сложилась только с одним ароматом.

Драгоценность белых цветов

Фаворит появился за несколько лет до трагедии в парижском тоннеле. По признанию приближенных принцессы, она пользовалась им вплоть до самой смерти. Любимчиком Дианы стала цветочная композиция, выпущенная модным Домом Hermes. Парфюм назвали в честь главного бутика бренда в Париже – 24 Faubourg.

Шлейф этих духов сопровождал принцессу на всех светских раутах, в зарубежных поездках и во время прогулок с сыновьями.

Мэри Гринвелл подчеркнула, что Диана никогда не выходила из дома без капельки этого парфюма. Только в день бракосочетания с принцем Чарльзом девушка предпочла аромат от Houbigan под названием Quelques Fleurs LOriginal. Но, к сожалению, он не принес ей счастья.

Композиция 24 Faubourg сопровождала Леди Ди в последний день ее жизни. После трагической аварии, произошедшей в 1997 году, поклонники попросили модный Дом Hermes изъять парфюм с полок магазинов. Но руководство бренда решило по-другому.

В память о Диане этот классический аромат в элегантном флаконе стал доступен для каждой покупательницы и до сих пор украшает полки магазинов парфюмерии и косметики.

Описание пирамиды

Создатель композиции Морис Русель подчеркивает, что парфюм основан на соседстве цветочных нот с сухим аккордом пачули. Ароматную мелодию жасмина, иланг-иланга и сладкого апельсинового цвета дополняет интенсивность амбры и тихое звучание шипровых нот.

Земляные аккорды ветивера и древесная свежесть ириса удачно контрастируют с обилием белых цветов, спрятанных в самом центре пирамиды композиции.

Чтобы понять, что же пленяло Леди Ди в этом аромате, лучше всего попробовать 24 Faubourg самой – к счастью, бренд не остановил выпуск классической эссенции.