 

Настасья Самбурская рассказала о своем страхе перед реинфекцией коронавируса: “Лучше привиться”

26.06.2021, 8:24, Разное
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Популярная ведущая и певица Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой предостерегла своих подписчиков от беспечности перед лицом коронавируса. Пост знаменитости вызвал весьма неоднозначные отзывы подписчиков.
На фотоснимке, размещенном в микроблоге, телезвезда позирует сидящей в кресле одного из медицинских кабинетов, облаченная в легкое летнее платье желтого цвета. По снимку видно, что Настасья Самбурская предприняла все необходимые меры защиты от COVID-19: на её руки надеты полиэтиленовые перчатки, а на лицо – защитная маска. Судя по документам, которые красавица сжимает в правой руке, она пришла сделать себе прививку, и в знак одобрения данной процедуры левой рукой продемонстрировала “рокерскую козу”. Фото хозяйка аккаунта сопроводила откровениями, в которых напомнила, что еще в ноябре переболела ковидом. К слову, хотя сама болезнь протекала у знаменитости не в самой тяжелой формой, недуг спровоцировал у неё многочисленные и очень тяжелые побочные эффекты, вызвавшие необходимость в длительном лечении.

Изображение взято с: [email protected]
Декларируя свою приверженность к процедуре вакцинации, Самбурская упомянула, что прекрасно осведомлена о сомнениях многих людей в эффективности вакцин, слухах о вероятных сопутствующих прививанию проблемах, “теориях заговора” и т.п. Однако, с другой стороны, ведущая с горечью отметила, что COVID-19 вызвал весьма серьезные проблемы со здоровьем у её друзей, и данный фактор она считает все же превалирующим. “Как только у меня закончились антитела, я пошла в торговый центр и сделала себе прививку. У меня тоже были сомнения поначалу, но если нашу вакцину закупают другие страны, то это о многом говорит. Лучше привиться и иметь возможность не заразиться или переболеть легко, снова вернуться к нормальной жизни, работе и путешествиям, чем подвергать каждодневному риску себя и своих близких”, – резюмировала красотка.

Стоит отметить, что довольно большое количество подписчиков оказалось разочарованными позицией телезвезды, и прямо намекнули хозяйке аккаунта о явной “проплаченности” и пиар-направленности её публикации. Однако остальные поклонники, напротив, горячо поддержали свою любимицу, высказав полную солидарность с её мнением. За четверть суток пост набрал более 90 тысяч “лайков”.



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