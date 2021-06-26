 

На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

26.06.2021, 8:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По состоянию на 7.00 26 июня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимо с жизнью”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ на стрельбу боевиков.

26 июня, по данным штаба ООС, оккупанты 12 раз нарушили договоренности о перемирии. Боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Золотое-4, Водяное в Приазовье, Авдеевка, Пески, Майорское, Гранитное, а возле Авдеевки и Катериновки запускали беспилотники. БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1673319919725170/

Контекст:

25 июня боевики нарушили перемирие на Донбассе 14 раз.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / На украинскую территорию доставили тело, предположительно, погибшего на Донбассе военного медика

13.07 / Путин и Эрдоган обсудили возобновление туристических обменов

14.10 / МИД пообещал зеркально ответить на санкции из-за ситуации с Навальным

25.01 / Курды предупредили о подготовке вторжения Турции на север Сирии

09.03 / Мендель рассказала, как Зеленский отреагировал на слухи о ее беременности от него

01.10 / Guardian – разведку США обвинили в стремлении отравить Ассанжа

03.02 / Китай обнаружил коронавирус в мясе птицы из России

04.08 / СМИ: Власти увеличат вложения в магистраль Москва – Санкт-Петербург до 448 млрд рублей

19.03 / В мире сделали уже 410 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

31.12 / Руслан Щербань: После убийства отца я месяц не разговаривал ни с кем. Младший брат Женя вообще разговаривать перестал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика