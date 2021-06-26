На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

“По состоянию на 7.00 26 июня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимо с жизнью”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ на стрельбу боевиков.

26 июня, по данным штаба ООС, оккупанты 12 раз нарушили договоренности о перемирии. Боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Золотое-4, Водяное в Приазовье, Авдеевка, Пески, Майорское, Гранитное, а возле Авдеевки и Катериновки запускали беспилотники. БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

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Контекст:

25 июня боевики нарушили перемирие на Донбассе 14 раз.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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