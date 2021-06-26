В Украине уменьшилось число смертей за сутки среди пациентов с COVID-19

“Зафиксировано 756 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 29, медработников – 12). Также за минувшие сутки госпитализированы 526 человек, летальных случаев – 35, выздоровели – 1835 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 876 новых случаев COVID-19 и 53 смерти.

За последние 24 часа сделали 45 863 теста на коронавирус, из которых 21 715 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (205) и Киевской области (54).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 2 233 546 случаев коронавирусной инфекции, скончались 52 269 пациентов с COVID-19, выздоровели 2 161 972 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1883237405172689

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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