Китай обвинили в давлении на Украину вакциной от COVID-19

Китай угрожал заблокировать поставку на Украину китайской вакцины от коронавируса, если Киев поддержит критику в адрес Пекина из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявили дипломатические источники.

Во вторник Канада представила на заседании Совета по правам человека заявление более 40 стран, которые призвали Пекин допустить наблюдателей в СУАР. Киев сначала присоединился к призыву, но позднее вышел из списка. Associated Press утверждает, что Китай пригрозил заблокировать поставку не менее 500 тыс. доз вакцин на Украину, если Киев не покинет список, передает РИА «Новости».

Напомним, уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.