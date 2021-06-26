 

Китай обвинили в давлении на Украину вакциной от COVID-19

26.06.2021, 7:50, Новости дня
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Китай угрожал заблокировать поставку на Украину китайской вакцины от коронавируса, если Киев поддержит критику в адрес Пекина из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявили дипломатические источники.

Во вторник Канада представила на заседании Совета по правам человека заявление более 40 стран, которые призвали Пекин допустить наблюдателей в СУАР. Киев сначала присоединился к призыву, но позднее вышел из списка. Associated Press утверждает, что Китай пригрозил заблокировать поставку не менее 500 тыс. доз вакцин на Украину, если Киев не покинет список, передает РИА «Новости».

Напомним, уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.



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