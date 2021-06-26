Мигрантов захотели обязать подписывать «соглашение о лояльности»

Планируется, что при въезде в Россию мигранты должны будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в стране, сообщили в МВД.

«Введение в законодательство института «соглашения о лояльности» предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции», – сообщило ведомство, пояснив, что это «мера административного воздействия профилактического характера». Таким способом мигрантов хотят информировать о правилах въезда и выезда, проживания в России, «привлечения к трудовой деятельности», а также об «ограничениях и запретах».

Подписывая документ, мигрант подтвердит свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил, даст согласие не причинять ущерб России. Также он примет на себя обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой из страны, передает ТАСС.

Подписывать соглашение должны будут иностранцы, «въезжающие в визовом порядке, одновременно при подаче заявления о выдаче (оформления) визы на въезд», в том числе в электронной форме. В отношении въезжающих без визы при подписании соглашения будет проводиться дактилоскопическая регистрация.

Концепция проекта нового федерального закона в сфере миграции разрабатывается в соответствии с планом мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы, утвержденного распоряжением правительства.

Напомним, МВД сообщало, что для мигрантов планируют ввести специальный правовой режим – «Контролируемое пребывание».