В Сиднее ввели локдаун впервые с начала пандемии

Австралийский город Сидней и окружающие его районы впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции закрыли на двухнедельный карантин, сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

«Локдаун для Сиднея, Вуллонгонга, Сентрал-Кост и региона Голубых гор продлится до конца пятницы, 9 июля. Это означает, что [в течение следующих двух недель] жители этих районов смогут покидать дома лишь по одной из четырех причин: покупка продуктов или товаров первой необходимости, визит к врачу, занятия физкультурой на открытом воздухе, а также работа или учеба, если нет возможности делать это из дома», – передает ее слова ТАСС.

Все магазины, аптеки, банки и заправки будут работать в обычном режиме, как и предприятия общественного питания, продающие еду с доставкой или навынос. На удаленную работу переводятся организации, учреждения и ведомства, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан.

На всей территории штата Новый Южный Уэльс также будут введены санитарные ограничения, однако не такие жесткие: до пяти человек будет ограничено число участников любых общественных мероприятий, обязательным остается ношение масок, закрыты ночные клубы, дискотеки и концертные площадки.

В Сиднее в начале июня произошла вспышка коронавируса. По данным депздрава штата, 12 июня сотрудник международного аэропорта Сиднея заразился индийским вариантом коронавируса. К 21 июня число заболевших составило 11, а спустя еще пять дней увеличилось до 94. В отдельных районах города был введен карантин.

Всего с начала пандемии в Австралии выявили 30 422 заразившихся коронавирусом, умерли 910. С 22 февраля в Австралии проводится кампания вакцинации против коронавируса.