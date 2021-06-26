Мнение: О полном позоре Америки

Когда-нибудь нынешний морок спадёт. И Америке, а вместе с ней и всему прогрессивному человечеству станет невыносимо стыдно. Но случится это не завтра. И даже не послезавтра.

А сейчас… Сейчас вот этот парень с несколько глуповатым выражением лица и архаичным ёжиком на макушке сполна отдувается за всех. И мало людей в России, которые к его судьбе равнодушны. Так, словно бы он русский национальный герой.

Но, нет, Дерек Шовин – кто же не узнает его сразу по фото? – простой американский полицейский, получил 22 с половиной года тюрьмы за действие, которое в России безусловно одобряет каждый второй, если не каждый первый. Он, этот совсем не героического сложения человек, 175 см роста, 63 кг веса – не так уж и много для мужчины в наши дни – задерживал почти двухметрового (официальный рост 198 см, который потом зачем-то уменьшили до 193-х), 101-килограммового амбала, подозреваемого в попытке расплатиться фальшивыми деньгами и оказавшего некоторое сопротивление при задержании.

Имя задержанного тоже известно всем в России – Джордж Флойд, метамфетаминовый наркоман, бывший вышибала и ранее осужденный за вооружённое нападение темнокожий американец без определённых занятий. Типичный представитель «чёрных низов», чей годовой доход составлял порядка 25 тыс. долл.

Собственно, когда приводишь сравнительные массогабаритные характеристики главных действующих лиц той драмы, что разыгралась 25 мая 2020 года в Миннеаполисе, штат Миннесота, многое встаёт на свои места. И действия полицейских в отношении подозреваемого, и применённый Дереком Шовиным удушающий приём, и даже кажущийся игнор нынче знаменитой фразы «I can’t breathe» (Я не могу дышать). О, сколько полицейских по всему миру погибли, ведясь на жалобы преступников и даже поднятые ими руки!

Нет, кто бы спорил, Дерек Шовин «перестарался», удерживая колено на шее (или даже на плече) Джорджа Флойда, когда уже приехали парамедики и подняли тревогу из-за отсутствия пульса у пациента. Но опять же – надо видеть контекст: недружелюбная толпа вокруг, верзила с криминальным прошлым, который то ли симулирует, а то ли действительно испытывает проблемы, нервозная в целом обстановка… Это в кабинете легко решать, как долго и с какой силой надо давить, а вот на улице…

То есть, так-то если посмотреть – несчастный случай при превышении полицейским пределов. Тем более, что было заключение коронера: Смерть Джорджа Флойда была вызвана комбинацией факторов, включающей не только сдавливание шеи, но также сердечное заболевание, отравлением фентанилом и недавним употреблением метамфетамина. Однако же второе вскрытие, проведённое по заказу родственников погибшего, внезапно не нашло связи между перечисленными причинами и остановкой сердца – и именно оно легло в основу обвинения.

Дальнейшее было уже делом прокурорской техники, которая включилась в тот момент, когда по всей стране полыхнули «чёрные» протесты, показавшиеся некоторым политикам удобным инструментом в борьбе за Белый дом. Но было также и беспрецедентное давление на присяжных, которого не отрицают даже сторонники BLM. Было и подозрительно быстрое решение коллегии.

И вот – приговор. По законам Миннесоты, выдвинутые обвинения тянули на сроки от 10 до 40 лет. Прокурор запрашивал 30-ку. Судья дал практически золотую середину с правом УДО через 15 лет. И президент Джо Байден тут же выразил полное удовлетворение.

Да, в Америке выносятся политически мотивированные приговоры «независимых» судов. Ну кто бы мог подумать?

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