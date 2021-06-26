Украинка Людмила Киченок не смогла выйти в финал парного разряда турнира WTA в Истборне

За выход в финал украино-японская пара играла со вторыми сеяными Эной Сибахарой из США и Аоямой Сико из Японии.

Поединок продолжался два сета, итоговый счет – 7:5, 6:1 в пользу американки и японки.

Людмила Киченок дольше остальных украинок продолжала борьбу за титул в Истборне. Ранее на турнире проиграли первая ракетка Украины Элина Свитолина и третья ракетка Украины Марта Костюк. Они представляли Украину и в одиночном, и в парном разряде.

Контекст:

Viking International Eastbourne проходит на травяном покрытии с 21-го по 26 июня, призовой фонд турнира составляет $566 тыс.

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