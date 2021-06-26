 

Hill – пандемия усилила спад рождаемости в США

26.06.2021, 7:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Статистика показывает, что за период между 2019-м и 2020 годом показатели рождаемости в США упали на 4%, что является самым резким ежегодным снижением за почти полувековой период, пишет The Hill. При этом максимальное снижение рождаемости было зафиксировано примерно через девять месяцев после начала пандемии, и это говорит о том, что некоторые семьи отложили свои мечты о ребёнке после начала кризиса, отмечается в статье.


Pixabay

Пандемия коронавирусной инфекции крайне негативно отразилась на показателях рождаемости в США: как показывают предварительные данные правительства, в стране были зафиксированы максимальные темпы снижения рождаемости за последние почти полвека. Число американских женщин, которые родили детей в прошлом году, резко упало по сравнению с 2019 годом, пишет The Hill.

В новом отчёте Национального центра статистики здравоохранения сообщается, что за период между 2019-м и 2020 годом показатель рождаемости в США снизился в целом на 4% — что является самым резким ежегодным снижением с 1973 года, поясняется в статье. По предварительным данным, в 2020 году в США родилось чуть более 3,6 миллионов детей. Это почти на 150 тыс. меньше, чем в 2019 году — и примерно на 700 тыс. меньше по сравнению с 2007 годом, когда рождаемость была на рекордно высоком уровне, отмечает автор. 

При этом наибольшее снижение рождаемости было зафиксировано в октябре, ноябре и декабре прошлого года, то есть примерно через девять месяцев после начала пандемии. И это признак того, что спровоцированный коронавирусом кризис, скорее всего, вынудил некоторые семьи отложить рождение детей, пишет The Hill.

Кроме того, данные свидетельствуют, что даже до начала пандемии уровень рождаемости в США резко падал: практически в каждом месяце, с самого начала 2020 года, соответствующие показатели уже были заметно ниже, чем в предшествующем 2019 году. А если рассматривать вторую половину 2020 года, то показатели снизились практически во всех расово-этнических группах, отмечается в статье: в частности, рождаемость среди белых женщин и афроамериканок снизилась на 6% по сравнению с 2019 годом, среди американок азиатского происхождения — на 12%, и среди женщин латиноамериканского происхождения — на 5%.

Статистика также показывает, что во второй половине прошлого года число новорожденных сократилось во всех 50 штатах и ​​округе Колумбия. Причём в быстро развивающихся штатах, таких как Техас, Флорида и Джорджия, спад был практически столь же резким, как и в штатах, где в последние годы наблюдалось сокращение численности населения — например, таких как Иллинойс, Западная Вирджиния и Нью-Йорк, говорится в статье.

Эти предварительные подсчёты свидетельствуют о самом резком снижении ежегодных показателей рождаемости с того момента, как на свет появилось «поколение X» —  а если считать с момента начала регистрации демографических данных, то этот спад занял девятое место. «Это ставит пандемию коронавируса в один ряд с такими социальными катастрофами, как Великая депрессия и Вторая мировая война, а ущерб от неё лишь немногим уступает последствиям испанского гриппа столетие назад», — пишет The Hill.

Продолжающийся спад, который демографы отмечают на протяжении последних десятилетий, начался с повышением среднего возраста рожениц и стал более выраженным во время «великой рецессии» более десяти лет назад, поясняет автор. Демографы также подсчитали, что в США так много женщин откладывают появление детей по финансовым, образовательным, профессиональным или личным причинам, что на данный момент около 3 миллионов женщин остаются бездетными, хотя по прогнозам уже давно могли бы родить, заключает The Hill.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.12 / Washington Post – несмотря на «море проблем» Путин уверен, что РФ лучше других стран справляется с пандемией

11.08 / Ученые рассказали, как потепление морей повлияет на рыбные запасы

18.06 / Ученые рассказали о масштабах пересыхания рек на Земле

18.05 / Мэр Владивостока объявил об отставке

20.07 / Путин обсудил с вице-премьером Борисовым оздоровление ОПК

20.11 / Минобразования получило критический сигнал от ЕС из-за попыток разрушить реформы в министерстве

03.09 / Матвиенко и ростовский губернатор обсудили сохранение культурного достояния региона

17.05 / Ротару продает свой отель Villa Sofia в Крыму. Названа цена

12.02 / Венгрия начала прививать граждан “Спутником V”. Это единственная страна ЕС, использующая российскую вакцину

17.02 / Le Figaro – французский эксперт увидел в курьерах сервисов доставки «слуг из XIX века»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика