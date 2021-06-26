Dagens Næringsliv – благодаря вакцинам РФ и Китай вытесняют США с рынка общественных благ

В период пандемии распределение вакцин по всему миру фактически приближает их к статусу «международного общественного блага», причём выигрывают на этом рынке сейчас далеко не США, пишет норвежское издание Dagens Næringsliv. Не американцы, а РФ и Китай начали первыми предлагать другим странам помощь с медицинским оборудованием и содействовали международному сотрудничеству в области здравоохранения, что уже приносит им заметные преимущества, отмечается в статье.



Reuters

«Эпоха США» на мировой арене давно подходит к концу, и одна из основных причин этого — растущая конкуренция в области распределения общественных благ, пишет в статье для Dagens Næringsliv Мортен Скумсруд Андерсен, старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики. Во время охватившей весь мир пандемии коронавирусной инфекции США не стали брать на себя ведущую роль, в то время как РФ и Китай проявили большую активность и получили от этого выгоду в разных сферах, подчёркивается в статье.

Теперь в самых разных странах мира, таких как Бразилия, Филиппины или Венгрия, можно сделать прививку китайской вакциной Sinovac или российской «Спутник V», названной в честь первого искусственного спутника Земли, который Советский Союз запустил в 1957 году. По мнению автора, такое название в РФ выбрали не случайно, поскольку «Спутник» был призван «положить начало вакцинной гонке».

Речь напрямую идёт о международной конкуренции, поясняется в статье: то, как в период пандемии финансируются, разрабатываются, массово производятся и распределяются по всему миру вакцины, приближает их к статусу «международного общественного блага». Подобными общественными благами могут быть товары, идеи или политические курсы, которые всем и везде идут на пользу и применяются повсеместно, при этом почти невозможно помешать кому-то использовать такое благо — а его потребление одним человеком не лишает возможности других людей тоже им воспользоваться.

К числу таких благ, например, можно отнести чистый воздух, уличное освещение, вооружённые силы для охраны страны или полицию для охраны правопорядка, поясняет автор. При этом некоторые из подобных коллективных благ носят международный характер — например, это могут быть схемы кредитования, гарантии безопасности или некие стандарты. И в этом случае очень важно, кто управляет этими благами и кто их предоставляет, подчёркивается в статье.

До недавнего времени на международной арене этим занимались в основном Соединённые Штаты и их союзники, а также международные организации, в создании которых участвовали американцы. Однако во время пандемии США не стали брать на себя ведущую роль, констатирует автор: «Не американцы, а РФ и Китай начали первыми предлагать ряду стран медицинское оборудование и помощь опытных специалистов, а также содействовали международному сотрудничеству в области здравоохранения».

«Теперь Китай и РФ со своей «вакцинной дипломатией» пытаются посеять раскол и тревогу в ЕС, дискредитируя западные вакцины. И это уже прекрасно сработало в странах Центральной и Восточной Европы: сербский президент раскритиковал ЕС, а Китай за помощь во время пандемии очень хвалил», — пишет Dagens Næringsliv.

Это ясно показывает, что США утратили монополию на снабжение мира общественными благами, что вскоре всерьёз повлияет на развитие международной политики, подчёркивается в статье. Дело в том, что в международной политике очень долго существовал лишь один общий «банк» — это США с их союзниками и международными организациями. Конечно, формально ссуды предоставлял Всемирный банк, однако для их получения страны обязаны были доказать Вашингтону, что они уважают права человека, ведут борьбу с коррупцией и так далее, поясняет автор.

Однако теперь ситуация изменилась — и вдруг появилось сразу несколько альтернативных «банков», которые готовы обеспечить поддержку и без всех этих условий — на международную арену вышли и другие поставщики некоторых коллективных благ, такие как РФ и Китай. Когда предлагаются несколько конкурирующих коллективных благ, это уже становится политикой борьбы за власть, говорится в статье: «Теряя монополию на них, США утрачивают власть и влияние в мире, в то время как новые поставщики их приобретают. В то время как потребители теперь могут давить на США, требуя изменить для них условия».

Предлагать альтернативные блага государствам, которые в них нуждаются, — это означает противостоять США не напрямую, но косвенно, подрывая международный порядок, на который опирается американская власть, подчёркивает автор. При этом «гонка вакцин» — это лишь один из примеров.

Например, РФ «конкурировала с ЕС за право оказать помощь Украине», и это в итоге стало одной из причин смены власти в Киеве и начала затянувшегося конфликта, пишет Dagens Næringsliv: «Конкуренция стран за право предложить блага привела к военному конфликту и резко ухудшила отношения между Россией и Западом».

А в Греции в результате торговой сделки в 2016 году китайская фирма Cosco взяла под свой контроль важный порт Пирей. После чего в 2017 году Греция заблокировала в ООН заявление Евросоюза, содержавшее критику в адрес Китая за «нарушения» в сфере прав человека. По мнению автора, это было напрямую связано со сделкой по продаже Пирея, которая ощутимо пополнила бюджет Греции: «Таким образом, экономические блага Китая сказываются на политике ЕС и противоречат либеральным нормам ООН».

Кроме того, в Латинской Америке китайские банки с 2005 года выдали кредитов больше, чем Всемирный банк и все латиноамериканские банки развития, вместе взятые, подчёркивается в статье. Благодаря китайским займам правительство Эквадора избежало банкротства. Критически относящийся к США режим в Венесуэле также долгое время существовал на деньги, занятые у Китая, которые выплачивает сырьём. Даже такой близкий союзник США, как Колумбия, уже активно «заигрывает» с китайскими инвестициями, пытаясь тем самым заставить Вашингтон пойти на уступки и обеспечить себе новые преимущества, пишет Dagens Næringsliv.

В итоге в мире возникла «новая модель» спроса и предложения важных общественных благ: новые спонсоры, такие как Китай и Россия, теперь поставляют международные общественные блага, которые ранее предлагались исключительно США либо международными организациями, где доминировали западные страны, отмечается в статье.

Похожая ситуация складывается и в Норвегии, поясняет автор. С одной стороны, Китай активно сотрудничает через международные организации и продвигает экономическую интеграцию и свободную торговлю в том вакууме, который остался после сокращения роли США. А с другой стороны, Пекин работает и над продвижением альтернативного набора норм и ценностей, чтобы «защитить авторитарные политические методы», в особенности свои собственные, подчёркивает автор.

«Растёт значение политической борьбы за власть, ведущейся в международных организациях. И потому очень хорошо, что Норвегия сейчас входит в Совет Безопасности», — говорится в статье.

И хотя существующее экономическое мироустройство, вероятно, в целом сохранится, однако в конфликты теперь всё чаще будут вовлекаться и международные общественные блага, о которых обычно совершенно не хотят вести переговоры, такие как нормы и ценности, предупреждает автор: «А ведь это рейс в один конец — ценности и нормы обратно выкупить уже нельзя».