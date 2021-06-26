WP – «смертельный сезон» — в США может быть установлен рекорд по числу жертв огнестрельного оружия

В 2021 году в США число смертей, наступивших в результате применения огнестрельного оружия, превышает показатели первых пяти месяцев рекордного 2020 года, пишет The Washington Post. Эксперты связывают рост с рядом новых и старых проблем, усугубившихся в ходе пандемии и широких протестов против расовой дискриминации. Как прогнозирует издание, нынешнее лето грозит стать самым «смертельным» за последние 20 лет.



Reuters

На городских улицах, в продуктовых магазинах, ресторанах быстрого питания и церквях, на праздниках и похоронах не прекращается стрельба. Почти по всем показателям 2021 год уже стал рекордным, и многие эксперты опасаются, что ситуация лишь усугубится. Только в прошлые выходные в результате перестрелок погибло более 120 человек, пишет The Washington Post.

В США в течение первых пяти месяцев 2021 года жертвами огнестрельного оружия стали более 8,1 тыс человек. Таким образом, в результате стрельбы каждый день в среднем погибает 54 человека, что на 14 больше, чем за аналогичный период в предыдущие шесть лет.

В этом году число жертв, а также общее число случаев применения огнестрельного оружия, в результате которого погиб или был ранен по крайней мере один человек, превышает показатели первых пяти месяцев 2020 года, ставшего рекордным по числу смертей за два десятилетия.

Эксперты связывают рост с целым рядом новых и старых проблем, включая укоренившееся неравенство, увеличение числа лиц, владеющих оружием и ухудшающиеся отношения между полицией и гражданами. Ситуация усугубилась во время пандемии коронавируса и на фоне широких протестов движения за расовую справедливость. Насилие, его причины и пути его прекращения вызвали ожесточённые политические дебаты.

Согласно исследованию, проведённому The Washington Post, число случаев применения огнестрельного оружия в летнее время традиционно растёт. Особенно показательным является прошлый год. С приходом тёплой погоды, выпускных в школах и отменой ограничений, связанных с коронавирусом, политики и эксперты со страхом ожидают наступления «смертельного сезона».

«Я до смерти боюсь лета, буду по-настоящему честен, — заявил Марк Брайант, основатель организации Gun Violence Archive. — Я ожидаю, что этот год станет рекордным».

Уровень смертности в результате применения огнестрельного оружия начал расти в апреле 2020 года, когда из-за коронавируса в большей части страны были введены ограничения, ученики школ были переведены на дистанционный формат обучения, и более 20 миллионов человек потеряли работу.

«Пандемия усугубила всё неравенство, которое всегда существовало в нашей стране — расовое, социальное, экономическое, а также в области здравоохранения», — подчёркивает Шани Баггс, доцент Калифорнийского университета.

В прошлом году в некоторых крупных городах страны число убийств увеличилось в общей сложности на 30% по сравнению с 2019 годом. В июле 2020 года смертность из-за применения огнестрельного оружия достигла пика примерно в 58 человек в день и после этого почти не снижалась. Она продолжила сохраняться на этом уровне до начала 2021 года. Теперь число убийств снова растёт.

В Вашингтоне в 2020 году был установлен рекорд по числу убийств — в основном в результате насилия с применением огнестрельного оружия, — и уровень смертности растёт, несмотря на реализацию ежегодной летней инициативы по предупреждению преступности. За первые пять месяцев 2021 года в столице США погибло 79 человек, что на 23% больше, чем в предыдущем году.

Подъёму числа убийств способствует и беспрецедентный рост продаж оружия. В 2020 году на фоне пандемии, протестов и выборов граждане приобрели более 23 миллионов единиц огнестрельного оружия, что на 66% больше, чем в 2019 году.

В январе и феврале 2021 года американцы купили больше оружия, чем за аналогичный период всех прошлых лет. Только в январе было продано около 2,5 миллионов единиц оружия. Январь стал третьим по величине объёмов продаж месяцем после июня и июля 2020 года, пишет The Washington Post.