 

Guardian – «памятник внутри памятника» — Колизей открывает свои подземные коридоры для посетителей

26.06.2021, 7:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посетители римского Колизея впервые получат возможность исследовать гипогей — подземные комнаты и коридоры, в которых к своим смертельным боям готовились гладиаторы, пишет The Guardian. Как пишет издание, в восстановлении исторического памятника итальянским властям помогал модный дом Tod’s, вложивший в проект €25 млн.


Reuters

Посетители римского Колизея получат возможность исследовать подземные комнаты и коридоры, в которых гладиаторы и дикие животные готовились к своим смертельным боям. После завершения реставрационного проекта, финансируемого итальянским домом моды Tod’s, гипогей площадью 15 тыс м2 — подземная часть сооружения, история которого насчитывает 2000 лет, —впервые открыт для посещения, пишет The Guardian.

C 2010 года посетителям была доступна лишь небольшая часть невидимого для зрителей гипогея, находящегося под ареной амфитеатра. После реконструкции в гипогее появились проходы, позволяющие исследовать туннели и комнаты.

Директор Колизея Альфонсина Руссо, подчеркнула, что гипогей, обнаруженный в 19 веке, являлся настоящим «закулисьем» амфитеатра. «Сегодня мы возвращаем публике памятник внутри памятника, — сказала Руссо. — Обнаружилось, что гипогей насчитывает 400-летнюю историю, начиная с открытия амфитеатра в 80 году нашей эры и заканчивая финальным представлением в 523 году».

«Над проектом, призванным вернуть в центр внимания памятник, который любит весь мир, в течение двух лет трудились более 80 археологов, архитекторов и инженеров», — заявил Диего Делла Валле, глава итальянской компании Tod’s, занимающейся производством обуви и других изделий из кожи.

Заявление министра культуры Италии Дарио Франческини об образовании нескольких государственно-частных партнёрств по восстановлению памятников Рима вызвало в своё время шквал критики. Восстановление гипогея является второй частью трехэтапного проекта по реставрации Колизея, который начался восемь лет назад. В общей сложности компания Tod’s инвестировала в проект €25 млн.

Как отмечает издание, первый этап проекта охватывал очистку фасада Колизея, а заключительная часть, которая, как ожидается, будет завершена в 2024 году, будет включать восстановление галерей и системы освещения, а также строительство нового центра для посетителей.

По словам Франческини, сотрудничество между государственным и частным секторами — правильное решение. Он подчеркнул: «Проект действительно важен и демонстрирует, как итальянская компания, которая экспортирует товары по всему миру, инвестирует средства обратно в свою страну, чтобы защитить художественное и культурное наследие».

В число итальянских брендов, вложивших средства в реконструкцию ключевых памятников, входят компания Fendi, инвестировавшая в восстановление фонтана Треви, и Bulgari, профинансировавшая реставрацию Испанской лестницы, пишет The Guardian.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / Нарышкин дал напутствие молодому пополнению СВР

18.09 / Добровинский отреагировал на лишение Пашаева статуса адвоката

25.10 / Макгрегор отреагировал на сообщение о завершении Нурмагомедовым карьеры

01.10 / В ВСУ допускают, что локальные боевые действия на Донбассе возобновятся

21.11 / В Киеве устроили автопробег в “Феофанию”, где лечится Зеленский

14.04 / В Роскачестве рассказали, насколько точны популярные фитнес-браслеты

11.04 / Волонтеры Победы приблизились к космосу

21.08 / За провозглашение независимости Украины сегодня проголосовали бы две трети украинцев – опрос

02.02 / Верещук сообщила, что Тарана и Хомчака пригласили на заседание комитета ВР по вопросам нацбезопасности

04.04 / В Иордании пресекли попытку переворота, власти арестовали 20 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика