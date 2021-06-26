 

Microsoft заявила о новой атаке «российских хакеров»

26.06.2021, 6:52, Новости дня
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Зафиксирована новая активность хакеров из группы Nobelium, которых подозревали в масштабной кибератаке на госведомства США, сообщила компания Microsoft.

По мнению Microsoft, хакеры из Nobelium якобы связаны с Россией и стоят за взломом компании SolarWinds. Целью их новой активности стали в том числе IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%) и неправительственные организации, аналитические центры, финансовые сервисы, передает РИА «Новости».

Активность была сосредоточена в основном на США (около 45%), Великобритании (10%), Германии, Канаде и других странах. В Microsoft «заметили распыление паролей и атаки методом перебора паролей». Хакеры смогли установить вредоносное ПО на устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft. Им удалось получить доступ к информации, которая была использована для более широкой активности.

При этом Microsoft заявляет, что большая часть действий хакеров была безуспешной. Они, как считают в компании, получили доступ к аккаунтам только трех учреждений, с которыми уже связываются сотрудники Microsoft.

Напомним, в Белом доме заявили, что США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием программного обеспечения компании SolarWinds.

Через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран.



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