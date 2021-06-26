 

Чарские пески: уникальная “неправильная” пустыня Забайкалья

26.06.2021, 6:46, Разное
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Природа полна сюрпризов. Где-то в Сибири, посреди тайги и болот, невесть как образовалась самая настоящая пустыня, состоящая из отборных зерен кварца, отточенных за миллионы лет ветрами и дождями. Чарские пески, как окрестили геологическую аномалию ученые, как магнит, влекут к себе пытливых путешественников.

Бельмо на глазу леса

Песок да и песок. Подумаешь, что тут такого? На самом деле наличие барханов посреди таежного леса, в зоне умеренного климата, где дожди не редкость, нормальным назвать сложно. Чарские пески в Забайкалье называют “неправильной” пустыней с полным на то основанием.

Удивляет стремительная трансформация ландшафта от торфяников, лиственничных и сосновых лесов к песку без переходной зоны. Помимо блуждающих песчаных дюн и возникающих среди них оазисов, это одна из особенностей этой необычной местности.

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Чарские пески называют самой северной и самой маленькой пустыней в мире. С этим утверждением можно поспорить, ведь на острове Котельный в Северном Ледовитом океане, входящем в группу Новосибирских островов, также есть уникальная песчаная местность Земля Бунге. Но она большую часть времени скрыта под снегом.

Объект располагается в 5 км от большого села Чары, в долине одноименной реки, в северной части Забайкальского края. С юга его огибает проселочная дорога. Недалеко находится железнодорожная станция Байкало-Амурской магистрали “Новая Чара”, поэтому туристы в этих местах не редкость.

Немного географии

Песчаный массив представляет собой расположенное в горной котловине урочище площадью 30 км кв. В самой широкой части овальное пятно достигает 4 км, максимальная длина приближается к 10 км.

Внешне напоминает пустыни Средней Азии, только таежная флора выдает истинное расположение. Состоит из кварцевого песка и образовалась примерно 2 миллиона лет назад в плейстоцене. Любопытно, что здесь формируются барханы и песчаные гряды, которые медленно перемещаются под силой ветра. Отдельные дюны достигают высоты 80 м и длины 150-300 м. Наиболее впечатляющие барханы на северо-востоке, здесь они образуют крутые склоны с уклоном до 32 градусов.

Информация для туристов

Местность достаточно популярная среди экотуристов, тревел-блогеров, искателей приключений. Многие приезжают сюда, увидев в интернете эффектные фото песчаной долины в окружении покрытых ледниками горных вершин. Чарские пески объявлены памятником природы III категории и входят в перечень достопримечательностей “7 чудес Забайкалья”.

Посещать сибирскую пустыню лучше в составе организованных групп, чтобы было с кем делиться эмоциями. Компании, работающие в области туризма, также предлагают корпоративные и индивидуальные туры. Экипировку и снаряжение можно арендовать прямо на месте.

Хотя размещение и питание входят в стоимость, многие стараются устраиваться на ночевку в палатках прямо на месте. Путь от села Чара или ж/д станции хоть и не далекий, но хлопотный. Если идти напрямую, придется вброд пересекать реку глубиной до 80 см и далее шагать по пролескам и торфяным лугам. Другой маршрут, через мост, гораздо длиннее.

В районе озера Аленка для путешественников оборудована стоянка. Есть столы со скамейками и кострища для приготовления пищи. Если желаете совершить поход самостоятельно, необходимо оплатить небольшой экологический взнос и зарегистрироваться в местном МЧС.



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