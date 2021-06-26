 

Ученые рассказали о пользе шлемов виртуальной реальности для морального состояния детей

26.06.2021, 6:28, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили преимущества применения шлемов виртуальной реальности в процессе медицинских процедур для детей. Выяснилось, что использование VR-шлемов характерно положительным влиянием на психику ребенка.
Исследование ученых, представляющих Университет Джона Хопкинса (штат Мэриленд, США), было проведено среди 55-ти детей разного возраста, которым в рамках медицинской терапии необходимо было проведение венепункции – внутривенного введения инъекционной иглы. Все пациенты педиатрического отделения были разделены на три группы. Детям из первой группы в количестве полутора десятков были вручены VR-шлемы, и они имели возможность в процессе процедуры играть в игру в интерактивном режиме, под присмотром детского врача. Два десятка подростков из второй группы не имели шлемов, но во время введения иглы в вену их развлекал опытный специалист-воспитатель. Контрольную же группу составили 20 детей, которым проводили венепункцию без каких-либо “отвлекающих” факторов. В результате исследователи отметили, что участники первой группы, в отличие от детей из второй и третьей, при проведении болезненной процедуры испытывали гораздо меньшие проявления боли и беспокойства. С другой стороны, эксперты отметили, что время проведение венепункции у детей со шлемами виртуальной реальности было большим на 5 минут по сравнению с остальными участниками исследования.

“Мы считаем, что дополнительное время не является большим недостатком. Даже если VR-игры добавили к процедуре пять минут, это стоило того, потому что дети чувствовали себя комфортнее”, – отметила одна из авторов исследования Тереза Канарес. Материалы научной работы были опубликованы в Hospital Pediatrics.

Источник: www.ridus.ru



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