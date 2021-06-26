Мнение: Два сюжета

РИА Новости сообщают, что Германия в воскресенье усилит ограничения для приезжающих из России на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России, сообщил Германо-российский форум (документы есть в распоряжении РИА Новости). Ожидается, что им будет предписан 2-недельный карантин без возможности досрочного завершения и будет остановлено наземное и авиасообщение с Россией.

Здесь могут быть два объяснения. Навыбор. Причем неясно, какое предпочтительнее.

Первое — была на самом высоком уровне поставлена задача «сдохните, но уколите 60 процентов». Она вызвала невероятный психоз на губернаторском уровне и в первую очередь в Москве, где мэр, как руководитель федеральной комиссии по борьбе, может нарваться на кадровые решения. Как итог, психоз индуцировался вовне. И немцы взаправду поверили, что в России начался чистой воды мор. Проверять особо некогда, поэтому на всякий случай закрыли калитку со своей стороны. Вариант, кстати, вполне возможный — для того, чтобы взметнуть градус террора, потребовалось создать панику очень высокого уровня. А паника — штука заразная. Обычно нормальные люди стараются держаться подальше от психических — кто их знает, что учудят. (Кстати, где-то читал, что при внезапном столкновении с опасным зверем, если нет иных вариантов, нужно вести себя максимально неадекватно — петь, плясать, орать. Зверь воспринимает такое поведение как поведение больного, и опасается есть такую жертву просто чтобы самому не заразиться. Не знаю, правда ли, но вполне убедительно. И в этом смысле немцы при таком неадекватном поведении российских властей тоже полагают, что лучше бы держать дистанцию. А то мало ли что)

Второй сюжет существенно хуже. Что-то произошло, что резко ухудшило ситуацию. Либо «индийский штамм» какой-то особо злобный (во что, честно говоря, верится не очень), либо российская вакцина и правда создает «побочки», которые выражаются в повторном заражении уже вакцинированных и гораздо более тяжелом течении болезни. Не у всех и не всегда — но достаточно для того, чтобы создать нынешнюю статистику. Именно на этом фоне итальянский премьер категорично заявил, что «Спутник» не получит сертификацию в Европе никогда. Не особо и удивительно, если вспомнить, что предыдущие четыре вакцины центра Гамалеи тоже не прошли международную сертификацию. Может быть, проблема не в вакцинах и не в заболеваниях, а в самом центре — ну не их это…

По понятным причинам в России никто и никогда не бросит тень на аналогов не имеющие жидкости, но европейцы не настолько толерантны к собственному здоровью, а потому полагают, что береженого…

И вот этот сюжет и вправду для нас не очень хорош, так как по всему выходит, что в России вынуждают принимать внутрь то, что в других странах считают для себя слишком рискованным.

—