 

Ливни заполнили водохранилища Крыма более чем на 50%

26.06.2021, 5:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где на минувшей неделе прошли ливни, превысил 50% от общего объема, следует из сводной таблицы Госкомитета Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации.

Согласно документу, при полном проектном объеме крымских водохранилищ естественного стока в 253 050 млн кубических метров в настоящее время в них накоплено 127 177 млн кубических метров, передает ТАСС.

При этом Аянское водохранилище наполнено на 100%, Счастливенское – на 90,7%, Загорское – на 76,6%, Чернореченское – на 70,7%, Кутузовское – на 62,8%, Льговское – на 48,9%, Белогорское – на 46,7%, Изобильненское – на 40,7%, Партизанское – на 39,8%, Альминское – на 33,3%, Симферопольское – на 23,5%. Уровень заполнения Старокрымского, Бахчисарайского, Тайганского и Балановского водохранилищ – менее 20% от максимального.

На минувшей неделе глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что после дождей в питающих город водохранилищах накоплено 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас.

Ранее сообщалось, что ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб, без вести пропавшей числится одна женщина. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Компания Renault показала тизер нового кроссовера за 560 тысяч рублей

15.12 / Песков отменил брифинги со СМИ из-за пресс-конференции Путина

07.07 / Сафронов отказался давать показания на допросе

13.07 / Шарий обвинил Нацкорпус в нападении на дом главы штаба его партии в Харькове

24.09 / Общение с человеком притупляет инстинкт самосохранения у животных

11.03 / Марк Цукерберг обещает разработать технологию телепортации до 2030 года

29.11 / Тихановская оценила вероятность военного вторжения России в Беларусь

28.06 / Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ипотечные ставки

10.05 / Развод Гейтсов связали с педофилом-финансистом Эпштейном

18.11 / Российские космонавты открыли запечатанный 11 лет назад люк на МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика