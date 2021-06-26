Болсонару и его министров оштрафовали за сексизм

Правительство Бразилии оштрафовано на 1 млн долларов за дискриминирующие женщин высказывания президента страны Жаира Болсонару и его министров, сообщили СМИ.

Федеральный суд Сан-Паулу вынес решение о выплате правительством 5 млн реалов (около 1 млн долларов) за «причинение морального вреда, нанесенного высказываниями» властей. Еще около 2 млн долларов руководство страны должно направить на кампанию против насилия над женщинами и за признание их прав. Поводом для штрафа стали высказывания Болсонару о гей-туризме, слова министра по вопросам женщин, семьи и защиты прав человека Дамарес Алвес о том, что женщина в браке должна подчиняться мужчине, а также заявления министра экономики Паулу Гедеса в адрес первой леди Франции, передает РИА «Новости».

Напомним, Болсонару оставил нелестный комментарий в адрес Брижит Макрон под публикацией в Facebook, где пользователь сравнил внешность супруг французского и бразильского лидеров, а Гедес завил, что жена президента Франции некрасивая.