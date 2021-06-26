Разведка США объяснила опасность НЛО

Впервые за полвека национальная разведка США по запросу Конгресса страны выпустила доклад об НЛО.

В опубликованном в пятницу докладе говорится, что «неопознанные воздушные явления представляют собой проблему области безопасности полетов и могут быть вызовом для национальной безопасности США». Указывается, что «летчики имеют дело со все более загруженным воздушным пространством». При этом НЛО могут быть «платформами сбора информации иностранных противников». Также они могут угрожать нацбезопасности США, «если есть свидетельства, что потенциально противник разработал прорывную или революционную технологию».

В докладе сообщается о 144 случаях предполагаемого наблюдения НЛО, которые не получили должного объяснения. Сообщается, что пока их природу установить не удалось, нужно больше времени и средств, а также требуется более системный подход. Разведка США заявила, что некоторые из объектов, вероятно, двигались вопреки известным законам аэродинамики, передает РИА «Новости».

При этом Пентагон не обнаружил доказательств того, что НЛО были продвинутыми технологиями вероятных земных противников, но и не исключил этого.

Отмечается, что изучение вопроса может быть затруднено из-за социокультурных стереотипов и недостатков технологий наблюдения. Необходимы «последовательная консолидация сообщений по всему федеральному правительству, стандартизированные методы отчетности, улучшение сбора информации и анализа, а также отлаженный процесс проверки всех подобных сообщений», говорится в докладе.

4 июня газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации сообщила, что спецслужбы США не обнаружили свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые в последние годы наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями, что не убедило администрацию США.