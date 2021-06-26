Зубная щетка плюс лак для волос и еще 6 лайфхаков, которые облегчат уход за волосами

Чтобы волосы были красивыми, за ними нужно хорошо ухаживать. Но это далеко не всегда требует применения дорогостоящих средств. Вы можете использовать вполне доступные продукты и предметы, которые есть в каждом доме. В статье мы поделимся несколькими лайфхаками, которые облегчат вам уход за волосами.

Пивной ополаскиватель

Пиво можно использовать вместо ополаскивателя для волос. Это старое средство, проверенное временем. Оно придает шевелюре блеск и порой действует эффективнее фабричных кондиционеров.

Для ополаскивания волос лучше использовать непастеризованное (“живое”) пиво. Оно содержит больше дрожжей, которые питают пряди. Не бойтесь, что от ваших волос будет исходить пивной запах, он быстро исчезнет после промывания волос водой.

Крем для лица от секущихся прядей

Если кончики ваших прядей стали сухими и секущимися, то используйте увлажняющий крем для лица. Он действует не хуже, чем специальные средства для восстановления волос.

Увлажняющий крем содержит вещества, которые насыщают влагой не только эпидермис, но и волосы. Но для ухода за шевелюрой следует использовать нежирные средства с легкой гелеобразной текстурой.

Выдавите на ладони капельку увлажняющего крема. Разотрите средство и нанесите его на кончики волос. Сухие концы прядей будут выглядеть более здоровыми и гладкими.

Черный чай заменит лак

Вместо лака несильной фиксации вы можете использовать черный чай. Это безвредное средство, которое не испортит вашу шевелюру, но поможет сохранить прическу.

Бросьте в стакан кипятка пару чайных ложек черного чая. Подождите 10 минут, пока он заварится. Затем перелейте заварку в пульверизатор и распылите средство на волосы. Ваша прическа будет держаться дольше.

Майонез вместо кондиционера

Майонез можно использовать не только для заправки салатов. Этот продукт может заменить кондиционер для волос. Но для ухода за шевелюрой лучше использовать не магазинный, а домашний майонез. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

желтки – из 2 яиц;оливковое масло – 3,5 столовой ложки;горчица – чайная ложка;сок лимона – столовая ложка.

Тщательно перемешайте все продукты с помощью блендера или миксера. У вас должна получиться масса однородной текстуры.

Нанесите домашний майонез на волосы как обычный бальзам. Распределите его по всей длине шевелюры. Уделяйте особое внимание концам прядей, а зону около корней волос старайтесь не затрагивать. Через 7-10 минут смойте массу.

Термальная вода для увлажнения

Наши волосы так же нуждаются во влаге, как и кожа. Если у вас на работе или дома нет увлажнителя воздуха, то используйте термальную воду. Перелейте ее в пульверизатор и опрыскивайте шевелюру в течение дня. Это предотвратит сухость прядей.

Эту процедуру особенно полезно проводить тем женщинам, которые хотят сделать волосы немного вьющимися. Влажность придает прядям легкую волнистость.

Зубная щетка и лак для волос

Многие женщины любят классические гладкие прически. Но долго удерживать волосы в таком положении довольно трудно. Поэтому приходится закреплять их лаком. Но фиксирующее средство часто придает волосам грязноватый вид.

Не распыляйте лак сразу на волосы, а сначала нанесите его на зубную щетку. Пригладьте все непослушные и выбивающиеся волоски. Вы получите идеально гладкую прическу. Этим простым методом пользуются даже профессиональные фотомодели.

Пудра вместо сухого шампуня

Бывают случаи, когда волосы загрязняются всего лишь за один день. Еще утром они были чистыми, а к вечеру вдруг стали сальными и слипшимися. Такая проблема хорошо знакома обладательницам жирных прядей.

Что делать, если ваши волосы загрязнились, а у вас под рукой нет обычного или сухого шампуня? Вас выручит интересный лайфхак с пудрой.

Возьмите большую кисть для нанесения макияжа. Опустите ее в сухой порошок пудры. Нанесите средство на корешки волос. Затем хорошо расчешите пряди, чтобы удалить остатки пудры.

Не забудьте промыть кисточку с мылом после использования. Иначе она станет источником бактерий.

Заключение

Мы рассказали вам о простых способах ухода за волосами с помощью доступных средств. Они облегчат вам заботу о красоте прядей. Дорогостоящие уходовые препараты иногда состоят из синтетических ингредиентов, которые пересушивают волосы и раздражают кожу. Замените их простыми продуктами, которые не менее эффективны, но безопасны для шевелюры.