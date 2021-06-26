 

“Дни.ру” раздают подарки: билеты на спектакль “Задняя часть слона”

26.06.2021, 5:20, Разное
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В Москве 30 июня в “Школе современной пьесы” пройдет сатирическая комедия “Задняя часть слона”. Главный герой – неудачливый актер, играющий в театре не Гамлета, не дядю Ваню, а заднюю часть слона в детском утреннике.

Его жена хочет эмигрировать в Израиль, его эта идея не вдохновляет, но и жить в родной стране тоже не собирается. Однажды ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться.

А что было дальше, вы сможете узнать, посетив представление.

Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:

  • Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
  • Подпишитесь на @dniru;
  • Поставьте лайк этой публикации.

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    Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

    Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 28 июня.



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