“Дни.ру” раздают подарки: билеты на спектакль “Задняя часть слона”

В Москве 30 июня в “Школе современной пьесы” пройдет сатирическая комедия “Задняя часть слона”. Главный герой – неудачливый актер, играющий в театре не Гамлета, не дядю Ваню, а заднюю часть слона в детском утреннике.

Его жена хочет эмигрировать в Израиль, его эта идея не вдохновляет, но и жить в родной стране тоже не собирается. Однажды ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться.

А что было дальше, вы сможете узнать, посетив представление.

Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 28 июня.