“Кто дал вам право?!”: Захарова осадила министра обороны Германии

Недавно Аннегрет Крамп-Карренбауэр призывала командный состав Бундесвера “нарастить мускулы”, чтобы защитить “либеральные ценности”. Также министр обороны Германии заявила об угрозах со стороны России, Китая и исламского экстремизма, а также назвала войну в Донбассе грубейшим нарушением норм международного права.

Такие высказывания явно шокировали Москву, в частности представителя МИД РФ. Обращаясь к немецкому министру, Мария Захарова спросила: “Кто дал вам право сравнивать и с официальных трибун заявлять о неких аналогиях между Россией и Китаем с одной стороны и исламским экстремизмом – с другой?”. Дипломат напомнила, что Россия, в отличие от Германии, борется с радикальным исламизмом в Сирии.

Захарова согласилась с мнением Крамп-Карренбауэр о войне на востоке Украины. Однако представитель МИД РФ отметила, что хорошо было бы, если бы министр обороны Германии напомнила, что этот конфликт был развязан Киевом против своего народа.

Напомним, ранее депутат бундестага от фракции “Левые” Севим Дагделен заявила, что Германия готовится к войне с Россией. По словам парламентария, немецкое правительство занимается беспрецедентным перевооружением, чтобы в будущем стать крупнейшей военной державой.