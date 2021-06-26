 

Мнение: О лечении

26.06.2021, 5:12, Разное
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Некоторые впечатления по лечению в первой городской больнице.

1. Лечат как обычно бесплатно по полису. Уколы, таблетки и все такое, все бесплатно. Но капли для глаз, это уже покупать самому. С учетом того, что их хватает на весь курс, лечение обойдется где-то 900 в рублей.  Считай, даром. По качеству лечения все как обычно на уровне. Объективно, лучшая больница в городе.
2. Тень ковида лежит над больницей. Здание, где прошлый раз находилась офтальмология передано под ковидников и туда свободный вход закрыт. Засим, врачи сидят в одном здании, а медсестры и процедурный кабинет – в другом. Не очень удобно, но причины понятны – в приоритете коечные места и борьба с ковидом. Самые частые объявления в больнице – про ковид и борьбу с терроризмом.
3. Врачи гоняют пациентов, которые приходят без масок и бахил, на перчатки как и везде забивают. При поступлении само собой ПЦР-тест (отрицательный), по самой больнице можно встретить объявления, где предлагается вакцинироваться по запросу у врача, после чего уколоться можно прямо в больнице. Никакой обязаловки пока что нет. Все на принципах добровольности.
4. С глазом пока проблемы (процентов на 30 зрение упало), но как говорит врач, где-то за 1-2 недели все должно прийти в норму.- это лечится. Уколы конечно неприятные (это вам не прививка от ковида), но что делать…
5. В ближайшие дни в блоге постараюсь выложить то, что читатели накидали и то, что ранее обещался выложить, но не выложил. Как со зрением получше будет, публикации вернуться к обычному формату.

Источник: Colonel Cassad



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