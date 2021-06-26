Мнение: Глубинный народ

Туроператоров накрыл «шквал» аннуляций туров на Кубань из-за ограничений, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Триггером стало заявление губернатора Краснодарского края, который попросил у отдыхающих предъявить ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

«Буквально через полчаса после опубликования этого заявления пошел шквал запросов на аннуляцию. Это вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов, — сказала 24 июня Ломидзе

Сообщается, что аннулированы около 30 процентов заявок на июль и порядка 70 процентов — на август.

С социологической точки зрения речь идет о достаточно большой выборке, так что можно делать определенные выводы.

Отдыхающие — тот самый «глубинный народ», надёжа и опора, такскзть. Если 70 процентов отказываются от туров в августе, это означает, что пока в планах у них вакцинация точно не стоит. Нет желания или есть опасения — в данном случае неважно. Важно то, что вся вертикаль ночами не спит и думает, что бы такого с этими холопами сделать, чтобы они побежали под укол, но получается не очень — желающих нет. По факту это — показатель доверия к власти. К ее призывам и аргументам в пользу повальной и безоглядной на любые последствия вакцинации непонятно чем. Уверения, что вакцина лучшая в мире, звучат крайне патриотично, но одно дело, когда патриотизм на расстоянии, другое — когда требуется проявить героизм и лечь на амбразуру самому. Для русского человека героизм — дело привычное, им всегда прикрывают провалы, просчеты и даже преступления руководства. Но хотелось бы понять, во имя чего. И если власть не может внятно сообщить, почему люди должны рисковать неизвестно для чего, реакция будет более чем понятной. Ну вот она, реакция эта, налицо.

Есть, конечно, соблазн записать всех в биотеррористы или "антипрививочники", но слишком много террористов получается. Три четверти, а то и четыре пятых населения страны. Многовато. Задача понятна — надо ломать через колено. Но есть неясность — что сломается раньше: глубинный народ или колено.

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