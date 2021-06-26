 

Власти Германии решили усилить ограничения для россиян из-за ситуации с коронавирусом

26.06.2021, 4:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Германия в воскресенье усилит ограничения для приезжающих россиян, а также прекратит транспортное сообщение на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России, сообщил германо-российский форум.

Ожидается, что приезжающим из РФ будет предписан двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения и будет остановлено наземное и авиасообщение с Россией.

«Согласно имеющейся у нас информации, можно ожидать, что германские минздрав, МИД и МВД совместным решением классифицируют Российскую Федерацию как регион распространения штаммов коронавируса. С этой классификацией связаны следующие ограничительные меры: после нахождения в регионе … карантин длится 14 дней, и досрочно завершить карантин невозможно … Хотим отметить, что конференция состоится в полном объеме», – цитирует РИА «Новости» сообщение германо-российского форума.

Германский Институт Роберта Коха (RKI), который подчиняется Минздраву ФРГ, включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.

Это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для въезжающих, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций.

Сообщалось, что наибольшее число заболевших в РФ за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.

Кроме того, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».

Ранее сообщалось, что на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.03 / Главный фигурант дела о хищениях в РАНХиГС Барциц признал вину и возместил ущерб

24.09 / Зеленский об ООН: Система стала все чаще давать сбой, ее атакуют баги и вирусы

30.12 / Зеленский отстранил Тупицкого и уволил Кривоноса, в Хорватии произошло землетрясение. Главное за день

29.04 / Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy M42

21.02 / В Госдуме предупредили о способности Clubhouse следить за россиянами

29.04 / Обновленную версию Lada Vesta показали на свежих рендерах

06.11 / Автомобили Mini оснастят электромотором

24.06 / В Украине за два дня против COVID-19 вакцинировали почти 6 тыс. сотрудников коллективов

27.02 / В Госдуму внесли проект о штрафах для иностранных страховщиков

23.09 / Участникам «Северного потока – 2» отказали в страховке судов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика