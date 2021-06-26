Власти Германии решили усилить ограничения для россиян из-за ситуации с коронавирусом

Германия в воскресенье усилит ограничения для приезжающих россиян, а также прекратит транспортное сообщение на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России, сообщил германо-российский форум.

Ожидается, что приезжающим из РФ будет предписан двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения и будет остановлено наземное и авиасообщение с Россией.

«Согласно имеющейся у нас информации, можно ожидать, что германские минздрав, МИД и МВД совместным решением классифицируют Российскую Федерацию как регион распространения штаммов коронавируса. С этой классификацией связаны следующие ограничительные меры: после нахождения в регионе … карантин длится 14 дней, и досрочно завершить карантин невозможно … Хотим отметить, что конференция состоится в полном объеме», – цитирует РИА «Новости» сообщение германо-российского форума.

Германский Институт Роберта Коха (RKI), который подчиняется Минздраву ФРГ, включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.

Это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для въезжающих, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций.

Сообщалось, что наибольшее число заболевших в РФ за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.

Кроме того, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».

Ранее сообщалось, что на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.