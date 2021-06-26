 

ВМФ РФ запланировал ракетные стрельбы вблизи от авианосца Британии

26.06.2021, 4:56, Новости дня
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Вблизи от авианосной ударной группировки Великобритании запланированы ракетные стрельбы кораблей соединения ВМФ РФ в Средиземном море, свидетельствует международная система уведомлений для авиаперсонала (NOTAM).

Ракетные стрельбы должны состояться 26 июня. Для этого закроют зону Средиземного моря южнее Кипра. При этом южнее Кипра действует авианосная группа, возглавляемой авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth). Между границами двух зон действий ВМФ и британского флота – около 30 км, передает РИА «Новости».

Напомним, в восточной части Средиземного моря начались совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ РФ и авиации ВКС России. Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем.

В эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет» входил и эсминец «Дефендер», который нарушил морские границы РФ вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.



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