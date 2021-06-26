 

Футболиста застрелили во время матча в Марселе

26.06.2021, 4:56, Новости дня
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В Марселе во время футбольного матча любительских команд двух кварталов один из игроков был убит, другой получил тяжелое ранение, сообщают СМИ.

К открытому стадиону «Ла Марин» подъехал автомобиль, из которой по футболистам открыли огонь. Пятнадцатый округ, где произошла стрельба, является одним из социально неблагополучных кварталов, передает ТАСС со ссылкой на Provence.

Напомним, в марте погромы и столкновения с полицией происходили в пригородах Лиона. В июне в Дижоне вспыхнул конфликт между чеченской диаспорой и выходцами из стран Магриба, который перерос в многодневные массовые беспорядки.



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