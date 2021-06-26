Опять дворец?

Народный бульвар с негласным названием «бульвар Архитектора Белопольского» в Ясенево хотят застроить вопреки желанию жителей.

Район Ясенево. Фото:Наталья Гарнелис / ТАСС

Бульвар между улицами Тарусская и Ясногорская — место притяжения жителей района Ясенево. Обширная природная зона появилась благодаря усилиям народного архитектора Якова Борисовича Белопольского. Почему это важно знать: Белопольский не разравнивал Ясенево как стройплощадку, напротив, приспосабливал застройку к ландшафту, потому что здесь протекают притоки реки Битца. Весь район Ясенево с его детально продуманной планировкой от первого до последнего здания построен по его единому проекту.

Бульвар несколько раз пытались застроить — ничего не получалось: любое строительное вмешательство влечет за собой затопление близлежащих домов, под угрозой может оказаться даже стация метро.

Спортивно-развлекательный комплекс «Трансвааль-парк», крыша которого обрушилась в 2004-м и унесла десятки жизней, находился как раз с другой стороны этого бульвара. И одной из причин его обрушения явилась все та же река Битца — там размыло фундамент.

Теперь на этом месте собираются построить Ледовый дворец школы «Самбо-70». Жители против — в районе уже есть спортивная школа «Созвездие», да и ясеневцы прекрасно знают о том, что под бульваром протекает Битца.

Проект ледового дворца. Фото: facebook / yaseneveaux

О том, есть ли шансы спасти бульвар и кто за всем этим стоит, «Новой» рассказывал Роман Юнеман — московский политик, основатель движения «Общество.Будущее», независимый кандидат в депутаты Госдумы:

— Шансы спасти бульвар есть, но я бы не сказал, что высокие. Несколько факторов могут нам помешать. Первый среди них: Ледовый дворец собирается строить организация «Самбо-70», которую возглавляет известный дзюдоист Ренат Лайшев, тот, что близок с Путиным. Кроме того, дворец продвигает еще и Этери Тутберидзе (российский тренер по фигурному катанию, подготовившая чемпионок Евгению Медведеву, Юлию Липницкую, Алину Загитову. — «Новая»).

У всей этой истории статусные покровители, и это, конечно, главный фактор, который нам мешает. А второй фактор заключается в том, что публичные слушания об изменении правил землепользования провели еще в 2019 году.

Слушания проходили втихую, но формально они ничего не нарушили. И значит, формально они имеют право строить на этом участке.

И все же есть аргументы, дающие надежду сохранить бульвар. Во-первых, люди на нашей стороне. Архитектору Белопольскому удалось придать этому участку статус природного комплекса — ПК-85. Местные активисты занимаются уточнением документов, чтобы этот участок в кадастровых картах отображался как природный парк. Там тоже свои сложности: участок признали природным комплексом, но его границы пока не установлены — в пяти километрах от него проходит железная дорога, границы которой также не определены.

Эти юридические тонкости мы пытаемся изучить и оформить. К тому же на этом месте строить крайне сложно. Сейчас там котлован, в котором вода, и стоят сваи. 20 лет назад здесь уже пытались возвести торговый центр — и не смогли, вода помешала. И вот Ледовый дворец… Понятно, что можно потратить огромные деньги и построить так, чтобы все не рухнуло, но за этим последуют большие проблемы.

Мы собрали более 5000 подписей в пользу того, чтобы оставить сквер, облагородить его, а не строить Ледовый дворец. Ведь через дорогу от этого места раньше был открытый каток. Вот давайте вернем туда открытый каток — жители поддерживают эту идею. Кроме того, через дорогу от этого места тоже собираются строить спортивный комплекс. Скажите, зачем два спортивных сооружения напротив друг друга? Причем на местах, где люди любят гулять.

Поэтому мы выступаем против и передали подписи жителей Ясенево в мэрию. Надеюсь, это может повлиять, потому что власти Москвы, особенно районные, боятся локальных протестов. Боятся не потому, что это опасность для режима, а потому, что их головы полетят. Наличие стройки, которая раздражает жителей, провоцирует пикеты, локальные собрания — да еще и перед выборами. Так что, думаю, у нас может что-то получиться.

Схема бульвара

По мнению жителей района Ясенево, архитекторов уровня Белопольского совсем немного — его можно поставить в один ряд с такими мэтрами, как Щусев, Иофан. Давайте разберемся, почему на этом месте нежелательно что-либо строить. Вот стоп-кадр из документального фильма Р. Качуровской о районе Ясенево. Отчетливо видно, как Белопольский обходил притоки, когда застраивал район. Бульвар — вертикальный прямоугольник в центре.

В Ясенево есть место между двумя улицами, некое межмагистральное пространство — там, где был овраг и текла река. Когда строили метро, овраг засыпали грунтом от строительства, река осталась, она течет под землей. Так и возникло это большое природное пространство меж двух улиц, которое суммарно охватывает 100 000 квадратных метров. Белопольский намеренно не собирался строить дома на месте оврага. И только котлован эпохи 90-х, заполненный водой, остался памятником нашей нерачительности и нелюбви к своей малой родине.

Народный активист и старожил района Ясенево Михаил Казарцев рассказал «Новой», почему жители против застройки, что говорит управа района и почему им не нужен Ледовый дворец:

— Мы убеждены, что любая стройка на этом месте небезопасна для жителей соседних домов, потому что вода, которая протекает по засыпанному оврагу, может потечь в подвалы близлежащих высоток. Обидно, что у нас в городе не принято спрашивать людей о том, что им нужно, хотят ли они, чтобы построили Ледовый дворец, или, может быть, им нужен роддом, поликлиника? Нас никто ни о чем не спрашивал. Мне на днях пришел ответ от управы района Ясенево, из которого ясно, что в 2019 году на уровне правительства Москвы принято решение о строительстве Ледового дворца в рамках инвестиционной программы. Они даже нашли какой-то пункт, из которого следует, что в случае со строительством объектов федерального значения публичные слушания не проводятся. Нам этот Ледовый дворец даром не нужен. У нас есть уже один спортивный комплекс с ледовым покрытием, а в Коньково есть и Ледовый дворец — дети могут заниматься там. Это далеко не самый распространенный вид деятельности, даже не такой массовый, как музыкальные школы, например.

Кроме того, абсолютно все ясеневцы знают, что на этом месте течет река и трогать ее нежелательно. Со времен Белопольского никто не проводил масштабных исследований по этому поводу, неизвестно, во что это может вылиться.

И что еще очень важно. Жители района Ясенево желают отдать должное и увековечить память великого архитектора Белопольского и предложили назвать бульвар его именем. Его уже негласно так называют. В 2014 году Совет депутатов муниципального округа Ясенево принимает решение о том, чтобы имя архитектора Белопольского присвоить маленькому проездику между домами в районе Коньково. Я считаю, что это издевательство над памятью зодчего. А сейчас, благодаря Роману Юнеману, появилась возможность сказать, что ясеневцы по-прежнему это место упрямо называют бульваром Архитектора Белопольского. Нам бы хотелось, чтобы бульвар носил его имя и существовал как зеленая территория, доступная для прогулок. Ведь количество природных комплексов, свободных незастроенных территорий стремительно уменьшается.

Катя Тарарак

— специально для «Новой»

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