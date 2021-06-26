 

На катавшего детей на “немецком танке” мужчину пожаловались челябинскому губернатору

26.06.2021, 4:22, Разное
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Необычный способ почтить память погибших в страшные годы Великой Отечественной войны нашел житель деревни Смеловка в Челябинской области. 22 июня он провел, катая местных ребятишек на самоходной установке с крестом Вермахта на борту, передает Пятый канал. Таким образом, объясняет сам владелец техники, он хочет приобщить детей к изучению истории. Впрочем, не всех удовлетворил такой ответ. Теперь на любителя рассекать на “немецком танке” в годовщину нападения нацистской Германии на Советский Союз пожаловались губернатору Челябинской области.



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