Мнение: Британские учёные установили

Англичане опубликовали скучный с большим числом цифр отчет по текущим показателям заболеваемости. Любопытным в нем является то, что вычисляемая смертность при заболевании штаммом Дельта (тот самый «индийский» штамм) для ранее вакцинированных составила 0,26%. Для людей, не принимавших вакцину, смертность составила 0,08%.

То есть, шанс выжить у невакцинированных при заражении Дельтой в три с лишним раза выше, чем у вакцинированных:

New data for Delta variant from UK.

Deaths of vaxxed = 70/27192 = 0.26% mortality

Deaths of unvaxxed = 44/53822 = 0.08% mortality

Meaning vaxxers have 3.25 higher chance of dying from Indian Coof

По всей видимости, именно здесь и следует искать ответ в том, что сейчас происходит и в России. Всплеск заболеваемости и более высокая смертность — у тех, кто ранее был вакцинирован. Понятно, что власть совершенно не заинтересована в такой трактовке происходящего, так как это существенно подорвет и без того хлипкий процесс «обилечивания» податного сословия. Правда, решение выглядит, мягко говоря, не самым разумным — если проблемы у вакцинированных, то дополнительная массовая вакцинация может их только усугубить.

