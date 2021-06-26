 

Участникам праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге покажут битву на Чудском озере

26.06.2021, 4:00, Новости дня
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В Санкт-Петербурге сегодня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полёта человека в космос и 30-летию российского флага.

В этом году «Алые паруса» пройдут в намеченную дату и в очном формате. В этот раз на праздник будут приглашены только выпускники школ Северной столицы, а остальные желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию. Грандиозное шоу будет дополнено различными мультимедийными элементами. На больших экранах будут демонстрироваться ролики, посвящённые значимым для российской истории событиям, – первому полёту в космос или победе Александра Невского на Чудском озере. Особое внимание уделят творчеству Александра Пушкина и великим открытиям Михаила Ломоносова, передает «Life.ru».

Праздничные мероприятия начнутся в 20:00 по московскому времени. Праздник откроется шоу-программами петербургских молодёжных коллективов, прошедших конкурсный отбор.

Вторая часть концерта, которая начнётся в 22:00, будет отмечена выступлениями звёздных артистов, за которых проголосовали сами выпускники: Светланы Лободы, Niletto, Алины Островской, Ирины Дубцовой, группы Cream Soda и других. Кроме того, проведут шоу коренные петербуржцы – Иван Ургант, ведущая «Алых парусов» и программы «День ангела» Даша Александрова.

Отмечается, что кульминацией «Алых парусов» станет традиционное шествие по Неве в 00:30 брига «Россия» с алыми парусами под 20-минутный салют и классическую музыку. Прямую трансляцию главного события выпускников можно будет посмотреть на портале Visit Petersburg и в социальных сетях.

Ранее минпросвещения сообщило, что проведет выпускной для всех российских школьников 25 июня, мероприятие состоится в онлайн-формате.



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