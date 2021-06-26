Суд назначил наказание обвиняемым в убийстве екатеринбурженки из-за иномарки

Суд вынес приговор обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной Михаилу Федоровичу, Марату Ахметвалиеву и Екатерине Меньшиковой и назначил наказавие в виде лишения свободы в колонии, сообщили из зала заседания Свердловского областного суда.

«Федоровичу назначить 20 лет колонии особого режима с ограничением свободы на срок два года. Меншиковой назначить 17 лет с ограничением свободы на срок два года. Ахметвалиев приговорен к 20 годам колонии строго режима», – вынес приговор судья Александр Ладин, передает Ura.ru.

Он отметил, что Федоров и Ахметвалиев проведут первые пять лет наказания в тюрьме.

Кроме того, каждый осужденный должен будет выплатить компенсацию морального ущерба за убийство. Ее размер для Федоровича и Ахметвалиева составил по два млн рублей. Меньшикова должна заплатить 1,5 млн.

11 июня в суде прошли прения, прокурор Георгий Паникаров запросил для Екатерины Меньшиковой 19 лет лишения свободы, для Михала Федоровича и Марата Ахметвалиева – по 22 года.

Напомним, что тело жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной нашли в канализационном коллекторе в октябре 2019 года. Женщина уехала показывать автомобиль Audi покупателю 10 октября и пропала; позже была обнаружена машина, в которой нашли много следов крови.

Обвиняемые раскаивались в ходе суда, один из них даже расплакался.