Вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов

В период сложных эпидемиологических ситуаций вузы на свое усмотрение имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов, заявили в пресс-службе Минобрнауки России.

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», – приводит сообщение министерства РИА «Новости».

Отмечается, что Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.

«Кроме того, вуз несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы», – напомнили в ведомстве.

Сообщается, что Финансовый университет при правительстве РФ принял решение с 1 сентября заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им.

Ранее сообщалось, что учебный год в вузах планируется начать 1 сентября.