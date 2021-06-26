Как убрать с ткани следы лака для ногтей. Используем разные способы – с жидкостью для снятия и без нее

Как удалить ярко-розовый лак для ногтей, к примеру, с простыни? Это требует особых мер предосторожности. Благодаря некоторым методам лак легко удаляется с различных поверхностей, но он может менять их цвет. Начните с проведения теста, а затем выполните следующие действия.

Использование средства для снятия лака

Вам понадобится:

Жидкость для снятия лака с ногтей.Мягкая ткань.Ватные тампоны.

Инструкция по удалению лака для ногтей:

Если лак еще не высох, хорошенько промокните его чистой тканью или бумажным полотенцем. Если после удаления как можно большего количества влажного лака останется какое-либо пятно, перейдите к шагу 3.Если лак уже высох, не волнуйтесь. Вы можете удалить его, выполнив следующие действия: проверьте этикетку вашего товара, чтобы убедиться, что он не акриловый. В том случае, если вы используете жидкость для снятия лака с ацетоном, она может повредить ткань. Начните с увлажнения мягкой ткани жидкостью для снятия лака. Если область небольшая, вы можете использовать вместо этого ватный тампон.Аккуратно промокните скрытую область ткани, чтобы убедиться, что она устойчива к цвету. Хорошее место для тестирования – это внутренняя часть подола.Используйте ткань, чтобы промокнуть пятно от лака. Когда вы это сделаете, увидите, как влага начнет переходить на испорченную поверхность.

Как только пятно будет удалено, промойте изделие, чтобы удалить остатки жидкости для снятия лака.

Как просто очистить пятно от лака с одежды при помощи спрея от насекомых?

Вам понадобится:

Спрей от насекомых.Старая зубная щетка.Лак для волос.

Инструкция по удалению пятна:

Если лак еще не высох, тщательно промокните его чистой тканью или бумажным полотенцем. Если после удаления останется какое-либо пятно, перейдите к шагу 3.Если лак уже высох, не волнуйтесь. Вы можете удалить его, выполнив следующие действия: распылите небольшое количество спрея от насекомых на скрытую область ткани, чтобы убедиться, что она устойчива к цвету. Если цвет не удален или не поврежден распылителем, можно безбоязненно приступить к дальнейшим действиям.Распылите спрей от насекомых на лак для ногтей. Добавьте достаточное его количество, чтобы пятно пропиталось.После того как спрей начнет впитываться в пятно, аккуратно протрите область старой зубной щеткой.Если пятно останется, пропитайте область лаком для волос (подойдет самый дешевый). Дайте ему застыть в течение нескольких минут, затем протрите его старой зубной щеткой.Как только лак будет удален, промойте поверхность.

Дополнительные советы и рекомендации

Никогда не используйте средство для снятия лака на основе ацетона на ацетатных тканях. Ацетон может испортить их. Когда лак для ногтей осядет и высохнет на ткани, он застынет и его будет труднее удалить. Поэтому для наилучшего результата обработайте пятно как можно скорее.

Деликатные и сухие чистые ткани должны обрабатываться только профессионалом. Есть отзывы о том, что удалось удалить красный лак для ногтей с футболки, налив на него немного жидкого средства для удаления пятен и соскоблив его ногтем. Обязательно промойте область после того, как лак исчезнет!