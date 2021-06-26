Израильский политолог объяснил антисемитскую логику польских властей

Поляки вмешиваются в историческую правду и пытаются снять с себя вину за Холокост. Но в Израиле хорошо помнят, что многие поляки работали в концлагерях. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Бенни Брискин. Так он отреагировал на принятый в Польше закон, запрещающий предоставлять компенсации жертвам Холокоста и их наследникам.

«Дело не в деньгах или в имуществе, а в том, что поляки пытаются отгородиться от своей ответственности за события во время войны на их территории. Вопрос компенсации служит лишь раздражителем. Польские власти стремятся представить дело таким образом, что у поляков, живших во время Второй мировой войны, просто не было выбора. Но такой пересмотр истории нарушает историческую правду. Мы знаем, что многие поляки участвовали в войне на стороне Гитлера, в частности служили в концлагерях», – говорит политолог Бенни Брискин, работавший ранее советником премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В пятницу министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал «ужасной несправедливостью» принятый накануне польским Сеймом закон, который запрещает предоставлять жертвам Холокоста и их наследникам компенсацию за отнятое нацистами имущество. Польский закон, по словам министра, нарушает «права переживших Холокост и их потомков, а также выходцев из еврейских общин, живших в Польше веками. Это совершенно немыслимый шаг», – цитирует ТАСС Лапида. «Никакой закон не изменит историю, и этот позорный акт не сотрет ужас Холокоста и память о нем», – добавил Лапид. Министр предупредил, что «аморальный закон» нанесет серьезный ущерб отношениям с Варшавой.

В четверг нижняя палата польского парламента приняла поправки, согласно которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, его уже невозможно будет оспорить. В частности, под запрет попадут и компенсации жертвам Холокоста и их наследникам за отнятое немецкими оккупантами имущество.

Брискин подчеркивает, что новый закон «призван каким-то образом очистить «нехорошую» историческую память, окрасить прошлое другим цветом, более приятным для глаз сегодняшних руководителей Польши». Он напомнил, что в последнее время отношения Иерусалима и Варшавы «стали неоднозначными именно на фоне памяти о катастрофе времен Второй мировой». «Тема больше моральная, чем материальная, но она омрачает связи двух стран», – добавляет эксперт.

Собеседник напомнил, что нежелание признавать ответственность за ошибки прошлого «естественно для любого народа». Если турки отрицают геноцид армян, то «литовцы, как и поляки, не хотят признавать ответственность за преступления во время Холокоста и пытаются переложить всю вину на немцев».

Это закон – логическое продолжение политики или даже современной общественной идеологии в Польше, считает президент Федерации еврейских общин РФ (ФЕОР), раввин Александр Борода. Очевидно это свидетельствует о сильнейшем национальном кризисе, о поисках национальной идентичности не в настоящем и в будущем и даже не в прошлом, а в придуманном себе прошлом, отметил Борода.

«Общепринято политическими экспертами во всем мире, что Польша активно педалирует свою роль жертвы во всех исторических событиях – причем жертвы со всех сторон. Требует репараций и от Германии, и даже от России. И более того, умудряется и в жертвах Холокоста видеть «поработителей». Например, вот что говорит один из лидеров правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский про закон о реституции: «Значит ли это, что потомки бедных поляков должны платить наследникам тех, кто был богат? Вот к чему это сводится», – сообщил газете ВЗГЛЯД раввин.

«Тут абсолютно ясна логика, которая руководствуется не справедливостью, а идеологией – причем явно антисемитского толка. Но стоит отметить, что такая же ксенофобская логика применяется и по отношению к России, и по отношению к другим европейским странам», – посетовал глава ФЕОР.

«Безусловно, Израиль никогда не сможет принять навязываемую поляками трактовку событий Второй мировой войны. Потому что живы свидетели, потому что очень много задокументированных воспоминаний. На государственном уровне действительно свято охраняется память о событиях Холокоста, и очень хорошо известно, кто убивал евреев, а кто освобождал их из концлагерей», – подчеркнул Борода.

«Новые препятствия к возвращению имущества законным наследникам лишь усиливают справедливое возмущение Израиля по отношению к действиям Польши, касающимся сохранению памяти истории Холокоста. При этом Израиль всегда очень бережно и с большим пиететом относился и относится к памяти праведников народов мира, среди которых большинство составляли именно поляки», – напомнил Борода.

«Очевидно, что для самой Польши будет правильным кардинальное изменение подхода к собственной истории. Это важно для страны не только для международных отношений, но в первую очередь в духовном плане», – подытожил глава Федерации еврейских общин.