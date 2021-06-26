 

Роспотребнадзор начал проверку несогласованного концерта группы «Руки вверх»

26.06.2021, 3:32, Новости дня
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Концерт группы «Руки вверх» в Волгограде не согласовали с региональным оперштабом по коронавирусу, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Концерт состоялся 19 июня. Лидер группы Сергей Жуков сообщал, что было «несколько десятков тысяч» зрителей. Судя по снимкам, многие люди были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, передает РИА «Новости».

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что «организаторы не обращались» к ним «по вопросу согласования проведения мероприятия». В день концерта выявили ряд нарушений антиковидных требований, но они были устранены во время мероприятия. В частности, в санузлах частично не было антисептиков, в комнате для оперштаба – обеззараживателя воздуха.

В Роспотребнадзоре сообщили, что «в отношении организатора концерта начато административное производство» по статье КоАП о повторном несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований.



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